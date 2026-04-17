Skiptir um nefnd eftir tvo daga í þeirri fyrri

Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrrverandi þingmaður Flokks fólksins, hefur tekið sæti sem aðalmaður í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, tveimur dögum eftir að hann tók við sæti í umhverfis- og samgöngunefnd.
Í byrjun vikunnar tilkynnti Guðmundur Ingi að hann hefði sagt sig úr Flokki fólksins og situr hann nú á þingi sem þingmaður utan flokka. Á þingfundi á miðvikudag var tilkynnt að hann myndi taka við sæti í umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis en samkvæmt þingskapalögum hefur hver þingmaður rétt á sæti í að minnsta kosti einni nefnd.
Við upphaf þingfundar nú í morgun sagði Þórunn Sveinbjargardóttir, forseti Alþingis, að samkomulag hefði náðst milli Flokks fólksins og Guðmundar Inga og fær hann sæti í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd í stað umhverfis- og samgöngunefndar.
Erindið til forseta Alþingis barst 15. apríl, sama dag og fyrst var tilkynnt um nefndarsetu hans.
Ásthildur Lóa Þórisdóttir víkur verður varamaður í nefndinni í staðinn fyrir Lilju Rafney Magnúsdóttur. Jónína Björk Óskarsdóttir tekur við sæti Guðmundar Inga í umhverfis- og samgöngunefnd og verður Ásthildur Lóa varamaður hennar.
Þegar Guðmundur tók við mennta- og barnamálaráðuneytinu fyrir um ári síðan lét hann af öllum nefndarstörfum og hafði ekki verið skipaður í nýja nefnd eftir að hann lét af embættinu.