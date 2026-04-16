„Það er ósatt, ósatt með öllu“ Eiður Þór Árnason skrifar 16. apríl 2026 23:58 Inga Sæland er barna- og menntamálaráðherra. Vísir/Vilhelm Barna- og menntamálaráðherra segir það rangt að formaður Kennarasambands Íslands (KÍ) hafi fyrst heyrt af fyrirhuguðum breytingum hennar á námsmatskerfi grunnskóla á þingi KÍ í gær. Þær fyrirætlanir að hverfa frá notkun bókstafa við námsmat hafa reynst umdeildar meðal kennara. „Elsku vinur minn, Magnús Þór, sagði í fréttum RÚV í gærkvöldi að hann hefði verið að frétta af þessu með einkunnagjöfina hjá mér í ræðunni í gærmorgun. Það er ósatt, ósatt með öllu. Hann var algjörlega fullmeðvitaður um það sem ég er að hugsa, algjörlega,“ sagði Inga Sæland í samtali við Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Kveðst hún hafa rætt málið við hann áður. „Hann veit nákvæmlega hvert hugur minn hefur stefnt. Nákvæmlega.“ Fram hefur komið að sumir kennarar hafi gengið úr salnum á meðan ráðherra flutti ræðu sína á þingi Kennarasambandsins í gær og lýsti formaðurinn yfir gríðarlegum vonbrigðum með orð ráðherra á sama vettvangi. Ekki séð neinn ganga út Í ályktun sem þing Kennarasambandsins samþykkti í dag er lýst yfir „alvarlegum áhyggjum af framgöngu mennta- og barnamálaráðherra og þeim viðhorfum sem hann hefur sýnt í garð skólasamfélagsins og þeirrar fagþekkingar sem menntakerfið byggir á.“ „Stefnumörkun á grundvelli popúlískra, pólitískra slagorða er hvergi líkleg til árangurs,“ segir þar jafnframt. Þá kölluðu kennarar eftir „breyttum vinnubrögðum, meiri vandvirkni og nýjum tóni í stefnumörkun stjórnvalda og samskiptum við skólasamfélagið.“ Klippa: Segist hafa fundið mikinn stuðning frá kennurum Inga segist ekki hafa orðið vör við það að einhverjir kennarar hafi gengið út úr salnum á meðan hún flutti erindi sitt í gær. „Ég er nú svo heppin stundum að vera sjónlaus, þannig að ég tek ekkert eftir því hvort fólk er að koma eða fara. Ég stend þarna bara og segi það sem mér býr í brjósti og ég kom til þess að segja.“ „Þeir verða bara að halda áfram að vera sárir“ Inga sat í dag vinnustofu með ungmennum um símanotkun í skólum og aðgang þeirra að samfélagsmiðlum en til stendur að banna snjallsímanotkun í grunnskólum landsins. Við heyrðum í gær að kennarar eru eitthvað sárir yfir því að vera ekki með í ráðum varðandi þetta. „Já, þeir verða bara að halda áfram að vera sárir greyin. Vegna þess að ég verð að viðurkenna, það er einfaldlega ótrúlegt en það virðist ekki mega nefna neitt á sviði menntamála, án þess að hluti af einmitt forystu kennara sjái því allt til foráttu. Og mig langar að nefna nokkur dæmi svona að gamni ef þið viljið heyra,“ sagði Inga í Reykjavík síðdegis. Nefnir hún þá PISA-könnunina, einkunnaskalann, birtingu einkunna, fjölda kennsludaga, kostnaðinn við rekstur menntakerfisins, lestraraðferðir, lengd kennaranáms, tilkomu sameiginlegs leyfisbréfs fyrir öll skólastig, fjarnám, fjölda námsbrauta og skóla án aðgreiningar. „Og jafnvel vilja sumir ekki einu sinni að stjórnvöld fari að skipta sér af því hvort börnin séu með síma í skólunum.“ Elski kennarastéttina Aðspurð hvort kennarar hafi ekki einfaldlega verið að kalla eftir auknu samráði við stjórnvöld nefnir Inga að fulltrúar Kennarasambandsins hafi verið með fulltrúa í svokölluðum spretthópum um skólamál sem hófu störf í febrúar. Þá hafi hún nokkrum sinnum hitt Magnús formann sem Inga lýsir sem „okkar elskulega kjarabaráttumeistara Kennarasambandsins.“ „Þannig að það er ekkert sem ég myndi segja að hefði ekki verið í samtali, fyrir utan það að ég elska kennarastéttina út af lífinu og finnst þau vera mikilvægasta stéttin í heiminum og án þeirra þá ættum við afskaplega litla möguleika.“ Muni ekki horfa á hlutina fara niður á við Inga segir að námsárangur íslenskra barna sé óviðunandi og þörf sé á að gera betur. „Ég mun aldrei verða sá menntamálaráðherra sem situr hér og horfir á hlutina fara niður á við, alls ekki. Ég er komin sem verkfæri til þess að reyna að snúa þessari óheillaþróun við. Ég rétti fram hendur til kennara, ég bið um stuðning, ég bið um hjálp og þeirra fallega hjarta, því ég veit að við getum gert svo miklu, miklu betur.“ Hún hafi einnig fundið fyrir stuðningi og góðum undirtektum frá kennurum. „Ég er að fá alveg ofboðslega jákvæðar og góðar undirtektir og miklar áskoranir og kærleika og ég er umvafin í því. Þannig að það er það sem fleytir manni áfram, að gefast aldrei upp og ég ætla mér að vinna verk mín að vanda hér eftir sem hingað til. Ég mun gera allt fyrir börnin okkar og þeirra framtíð, allt sem í mínu valdi stendur.“ Bókstafakerfið sé áskorun fyrir nemendur Inga segir ríkjandi einkunnakerfi í grunnskólum sem byggi á bókstöfum vera áskorun fyrir foreldra, nemendur og þegar kemur að því að útskrifa börn úr tíunda bekk. „Þetta er algjör óskýrleiki sem felst í þessu bókstafakerfi. Það er ekkert gagnsæi, foreldrar gera sér enga grein fyrir því hvar börn raunverulega eru stödd frekar en þau sjálf. Skólameistarar framhaldsskólanna verða að byrja á því þegar þessi ungmenni eru að koma upp í framhaldsskólann að umbreyta þessu bókstafakerfi yfir í talnakerfið og annað slíkt." Formaður Kennarasambandsins hefur sagt að ekki sé um að ræða auðvelda kerfisbreytingu heldur væri þetta mikil breyting á vinnulagi kennara. Inga hyggst síðar meir ráðast í heildstæða endurskoðun á aðalnámskrá grunnskóla. „Ég vona að vinir mínir í KÍ séu tilbúnir að taka utan um það verkefni með mér." „Vélin að bila og hún stingur upp á að við skiptum um áklæði" Kennarar eru æfir eftir ræðu barna- og menntamálaráðherra á þingi Kennarasambandsins í morgun. Formaður sambandsins segir það vonbrigði að ríkisstjórnin ætli að halda áfram að kasta hlutum til kennara sem gangi þvert gegn aðalnámskrá. 15. apríl 2026 20:01 Formaður sambandsins segir það vonbrigði að ríkisstjórnin ætli að halda áfram að kasta hlutum til kennara sem gangi þvert gegn aðalnámskrá. 15. apríl 2026 20:01 Mest lesið „Það er ósatt, ósatt með öllu“ Innlent „Fokk ðe queers og fullt af atkvæðum?“ Innlent Kennarasambandið mismunaði konu Innlent Útlit fyrir að íslensk stjórnvöld brjóti gegn alþjóðasamningum Innlent Stóra aðgerðin valdi titringi á fíkniefnamarkaði Innlent Samningur um Ísafjörð tryggir rekstur Q200-véla Icelandair Innlent Aðstoðarskólastjóri Stapaskóla biður nærsamfélagið um hjálp Innlent „Ég kann ekki að meta það þegar ég er sökuð um ósannindi eða blekkingar“ Innlent Flúði heimili sitt eftir að hafa hótað stofnun Innlent „Áfall fyrir starfsfólk“ Innlent Fleiri fréttir „Það er ósatt, ósatt með öllu“ Samningur um Ísafjörð tryggir rekstur Q200-véla Icelandair Kennarasambandið mismunaði konu Útlit fyrir að íslensk stjórnvöld brjóti gegn alþjóðasamningum „Fokk ðe queers og fullt af atkvæðum?“ Meitlarnir komust loks í forgang eftir stefnubreytingu Stóra aðgerðin valdi titringi á fíkniefnamarkaði Ekki síður í vandræðum með bóklega kennslu Áhrif smyglmáls og hugsanleg brot stjórnvalda á alþjóðlegum skuldbindingum Flúði heimili sitt eftir að hafa hótað stofnun MMS ekki kunnugt um neinar breytingar á einkunnagjöf Aðstoðarskólastjóri Stapaskóla biður nærsamfélagið um hjálp Félag Ragnars Freys telur uppsögn hans ólögmæta Skálmöld stígur ölduna í héraðsdómi „Áfall fyrir starfsfólk“ Nefndin sammála Ólafi Ragnari um skipun forsetaritara Hækjubræður á þingi Framsókn kynnti tillögu að þjóðarsátt Skólameistari hefur fengið nóg og segir af sér Sprengingin í Fóðurblöndunni enn til rannsóknar hjá lögreglu og Vinnueftirlitinu Bein útsending: Beina sjónum að leit og björgun á norðurslóðum „Ég kann ekki að meta það þegar ég er sökuð um ósannindi eða blekkingar“ Varnarsigur segir formaður bæjarráðs Ísafjarðar Tíu tilvik í fyrra þar sem látnir lágu ófundnir í viku eða lengur 37 prósent landsmanna fylgjandi innheimtu veggjalda Ekkert verður af bankasamruna og Ísafjarðarflugið lifir „Það er ekki hægt að taka jafnaðarmanninn úr mér“ Svavar Sigmundsson er látinn Líkamsárás, húsbrot og eignaspjöll Samið við Icelandair um flug til Ísafjarðar Sjá meira