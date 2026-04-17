Átta vilja tvö laus sæti í Lands­rétti

Árni Sæberg skrifar
Þrír dómarar dæma í hverju máli í Landsrétti en dómararnir eru talsvert fleiri. Vísir/Vilhelm

Alls sóttu átta um tvö laus embætti dómara við Landsrétt, sem auglýst voru laus til umsóknar á dögunum. Einn umsækjandi sækir aðeins um annað embættið, þrátt fyrir að þau séu nákvæmlega eins fyrir utan upphaf skipunartíma.

Í tilkynningu á vef Stjórnarráðsins segir að hinn 27. mars síðastliðinn hafi dómsmálaráðuneytið auglýst laust til umsóknar embætti dómara við Landsrétt með skipunartíma frá 5. október 2026. Síðasti dagur umsóknarfrests um það embætti hafi verið 13. apríl 2026. 

Hinn 1. apríl síðastliðinn hafi ráðuneyti svo auglýst laust til umsóknar annað embætti dómara, með skipunartíma frá 1. september 2026. Síðasti dagur umsóknarfrests um það embætti hafi verið 15. apríl 2026.

Umsækjendur um bæði embættin séu:

  • Berglind Svavarsdóttir lögmaður,
  • Björn L. Bergsson héraðsdómari,
  • Eiríkur Elís Þorláksson settur dómari við Landsrétt,
  • Halldóra Þorsteinsdóttir héraðsdómari,
  • Hildur Briem héraðsdómari,
  • Hulda Árnadóttir héraðsdómari,
  • Ragnheiður Snorradóttir héraðsdómari.

Umsækjandi einungis um það embætti sem auglýst var 1. apríl 2026 sé:

  • Þorbjörg I. Jónsdóttir lögmaður.

Umsóknir verði afhentar dómnefnd um hæfni umsækjenda um embætti dómara til meðferðar á næstu dögum.

