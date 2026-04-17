Prestur af­þakkar „ömur­legan mál­flutning“ Mið­flokksins

Þórarinn Þórarinsson skrifar
Séra Hildur Eir sendi Mið­flokknum tóninn á Face­book í kjölfar um­mæla Snorra Más­sonar um regn­bogafána í skólum. Biskupinn, Guðrún Karls Helgu­dóttir, segist sammála prestinum.
Vísir/Samsett

Biskup Ís­lands segist sammála Hildi Eir Bolla­dóttur, sóknar­presti í Akur­eyrar­kirkju, sem biður Mið­flokkinn vin­sam­legast um að draga Þjóð­kirkjuna ekki „inn í ömur­legan mál­flutning sinn“ um regn­bogafána í grunnskólum. Hildur Eir segir regn­bogafánana mega blakta sem víðast, líka við kirkjur.

Hildur Eir er meðal þeirra sem hafa brugðist við að­finnslum Snorra Más­sonar, vara­for­manns Mið­flokksins, um að regn­bogafáninn, sem orðinn sé að „verald­legu trúartákni“, fái at­huga­semda­laust að blakta í grunnskólum.

Óhætt er að segja að með orðum sínum hafi þing­maðurinn magnað upp reiðiöldu sem gengur ekki síst yfir Face­book þar sem Hildur Eir er í hópi þeirra sem hafa blandað sér í um­ræðuna.

„Kirkjan hefur engan áhuga á því að koma inn í skólana á kostnað regn­bogafána og hin­segin fræðslu þannig að ég ætla að biðja Mið­flokkinn vin­sam­legast um að draga ekki Þjóð­kirkjuna inn í ömur­legan mál­flutning sinn og benda á hana sem ein­hvers konar jaðar­setta stofnun sem hún er ekki,“ segir Hildur Eir í stöðu­upp­færslu í dag.

Biskupinn yfir Ís­landi, Guðrún Karls Helgu­dóttir, segist í sam­tali við Vísi geta tekið undir með Hildi Eir og hún sé henni sammála.

Hildur Eir bendir einnig á að Þjóð­kirkjan fái mikið rými í sam­félaginu enda beri henni að þjóna öllu fólki. „Af öllum kynjum, allri kyn­hneigð, trúar­brögðum og þjóðernum. Þjóð­kirkjan er amma og mamma allra sem til hennar leita,“ skrifar Hildur Eir.

„Megi því sem flestir regn­bogafánar blakta við hún við skóla og leikskóla og íþrótta­hús og kirkjur til að styðja við and­lega heilsu þeirra barna og ung­menna sem eru að rann­saka eigin til­veru og líðan.“

