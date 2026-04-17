Biskup Íslands segist sammála Hildi Eir Bolladóttur, sóknarpresti í Akureyrarkirkju, sem biður Miðflokkinn vinsamlegast um að draga Þjóðkirkjuna ekki „inn í ömurlegan málflutning sinn“ um regnbogafána í grunnskólum. Hildur Eir segir regnbogafánana mega blakta sem víðast, líka við kirkjur.
Hildur Eir er meðal þeirra sem hafa brugðist við aðfinnslum Snorra Mássonar, varaformanns Miðflokksins, um að regnbogafáninn, sem orðinn sé að „veraldlegu trúartákni“, fái athugasemdalaust að blakta í grunnskólum.
Óhætt er að segja að með orðum sínum hafi þingmaðurinn magnað upp reiðiöldu sem gengur ekki síst yfir Facebook þar sem Hildur Eir er í hópi þeirra sem hafa blandað sér í umræðuna.
„Kirkjan hefur engan áhuga á því að koma inn í skólana á kostnað regnbogafána og hinsegin fræðslu þannig að ég ætla að biðja Miðflokkinn vinsamlegast um að draga ekki Þjóðkirkjuna inn í ömurlegan málflutning sinn og benda á hana sem einhvers konar jaðarsetta stofnun sem hún er ekki,“ segir Hildur Eir í stöðuuppfærslu í dag.
Biskupinn yfir Íslandi, Guðrún Karls Helgudóttir, segist í samtali við Vísi geta tekið undir með Hildi Eir og hún sé henni sammála.
Hildur Eir bendir einnig á að Þjóðkirkjan fái mikið rými í samfélaginu enda beri henni að þjóna öllu fólki. „Af öllum kynjum, allri kynhneigð, trúarbrögðum og þjóðernum. Þjóðkirkjan er amma og mamma allra sem til hennar leita,“ skrifar Hildur Eir.
„Megi því sem flestir regnbogafánar blakta við hún við skóla og leikskóla og íþróttahús og kirkjur til að styðja við andlega heilsu þeirra barna og ungmenna sem eru að rannsaka eigin tilveru og líðan.“