Nú eru liðnir tæpir þrjátíu og tveir dagar frá því að framlengdur frestur til að svara upplýsingabeiðni ESA um útgáfu leyfa til sjókvíaeldis á laxi rann út. Fresturinn rann út án þess að stjórnvöld hirtu um að svara.
Jón Kaldal og Íslenski náttúruverndarsjóðurinn vekja sérstaka athygli á þessu en ESA, sem er eftirlitsstofnun EFTA, vill fá upplýsingar um útgáfu leyfa fyrir sjókvíaeldi á laxi við Ísland, án þess að stjórnvöld hafi áður látið fara fram flokkun og mat á ástandi vatnshlota.
Þetta gengur gegn vatnatilskipun ESB sem innleidd var hér á landi í lögum um stjórn vatnamála. Með öðrum orðum, líklega var ólöglega staðið að útgáfu leyfanna, að sögn Jóns.
Spurður hvort ekki séu viðurlög við því að hunsa fyrirspurnina segir Jón að hann bresti hreinlega lögfræðiþekkingu en hann telur að þetta gæti endað með kæru á Ísland fyrir brot á EES-samningnum.
„Viðreisn vill í ESB en atvinnuvegaráðherra flokksins stendur í brotastarfsemi á lögum ESB að yfirlögðu ráði,“ segir Jón háðskur í bragði.
Á vefsíðu Íslenska náttúruverndarsjóðsins má fylgjast með hversu langt stjórnvöld eru komin fram yfir frestinn til að svara ESA en frestur var gefinn til 2. mars og þá framlengdur til 17. mars, að ósk íslenskra stjórnvalda.
Að sögn Jóns var það umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið sem tók að sér að svara fyrir hönd íslenskra stjórnvalda. Enn bólar ekki á svari. Jóhann Páll Jóhannsson ráðherra er í fæðingarorlofi en hann er væntanlegur til baka á mánudaginn.
„Þetta er afar athyglisverð staða að ýmsu leyti. Ekki síst vegna þess að viku eftir að framlengdur frestur ESA rann út lagði atvinnuráðherra fram á Alþingi frumvarp um lagareldi sem er augljóslega ekki í samræmi við lög um stjórn vatnamála og Evróputilskipunina,“ segir Jón.