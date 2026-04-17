Í hádegisfréttum segjum við frá blaðamannafundi atvinnuvegaráðherra með sjávarútvegsstjóra Evrópuasambandsins sem er staddur hér á landi í heimsókn.
Við ræðum einnig við formann ÖBÍ um þá staðreynd að fatlaðar konur eru allt að tvisvar til þrisvar sinnum líklegri til þess að verða fyrir kynferðislegu ofbeldi en aðrar. Í vikunni undirrituðu samtökin og Kvennathvarfið samstarfssamning sem miðar að því að efla vernd þeirra.
Þá fjöllum við um fíkniefnafund um borð í Norrænu á dögunum þar sem einn situr í gæsluvarðhaldi.
Í sportpakka dagsins er það svo körfuboltinn en mikil spenna var í Vesturbænum í gærkvöldi.