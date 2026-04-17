Starfslok eins ástsælasta kennara í Háskólanum í Reykjavík hafa orðið að gríðarlega vinsælu efni á samfélagsmiðlum. Hópur manns tók sig til og stóð heiðursvörð þegar hann lauk sínum síðasta kennsludegi á ferlinum. Hann segir móttökurnar hafa yljað honum um hjartarætur.
Myndbandið hefur farið eins og eldur í sinu um samfélagsmiðla en á því sést kennarinn Jens Arnljótsson stíga út úr kennslustofu Háskólans í Reykjavík eftir að hafa kennt sinn síðasta tíma á starfsferlinum.
Eins og sést hafði fjöldi manns myndað heiðursvörð og klappað fyrir honum á leið út skólaganginn.
„Ég var gjörsamlega svo hissa að ég vissi ekki hvert ég ætlaði,“ segir Jens í kvöldfréttum Sýnar.
Jens segist ekki hafa hafa haft hugmynd um móttökurnar.
„Ég er ekki á Facebook svo ég vissi ekki neitt. Þetta var eins og að fá kjaftshögg.“
Brá þér? „Já mér brá en svo eftir á þægilega, það var gleði sem fylgdi þessu líka.“
Og viðurkennir að honum hafi yljað um hjartarætur.
„Það var gaman að sjá þarna nemendur, gamla nemendur og starfsmenn. Marga úr tæknifræðinni.“
Já og fjölskyldu og vini. Jens byrjaði að kenna í kringum árið 1990, áður en fréttamaður fæddist, og hefur átt langan og farsælan feril. Fyrst í Tækniskólanum, síðar Tækniháskólanum og loks Háskólanum í Reykjavík þar sem honum hefur liðið vel með góðu samstarfsfólki og nemendum.
Jens segir svolítið skrítið að vera hættur og ekki búinn að ákveða hvað taki við.
„Ég þarf að finna mér eitthvað. Það er ekkert sem er svona alveg eitthvað sem ég veit um.“
Ertu ekkert á leið í áhugamálin, golfið eða álíka?
„Nei golfið er ekki á dagskrá, ég kann ekkert í golfi og hef ekki prufað það. Ég kunni fótbolta hér áður fyrr en er orðinn of gamall í það en ég finn mér eitthvað.“