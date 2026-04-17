Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu stöðvaði ökumann bifreiðar í gærkvöldi eða nótt fyrir að vera með of marga farþega í bílnum hjá sér. Einn farþeganna var í skottinu.
Þetta kemur fram í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar.
Ein tilkynning barst um innbrot í heimahús, í hverfi 110, þar sem munum var stolið. Önnur verkefni voru umferðartengd og nokkrir stöðvaðir fyrir akstur undir áhrifum fíkniefna. Í einu tilviki fannst hnífur á farþega.
Lögregla stöðvaði einnig nokkurn fjölda ökumanna vegna hraðaksturs, þar sem menn voru að aka á allt að 138 km/klst þar sem hámarkshraði er 80 km/klst.