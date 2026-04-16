Svona er dagskrá Barnamenningarhátíðar í ár Atli Ísleifsson skrifar 16. apríl 2026 14:06 Stemmningin var mikil þegar VÆB-bræður frumflutti lag Barnamenningarhátíðar í Breiðholtsskóla í gær. Reykjavíkurborg Barnamenningarhátíð í Reykjavík verður sett á mánudaginn þar sem setja börn munu setja mark sitt á menningarlíf borgarinnar dagana 20. til 26. apríl. Hátt í 10 þúsund börn taka þátt í Barnamenningarhátíð með einum eða öðrum hætti á meðan á hátíðinni stendur. Í tilkynningu frá Reykjavíkurborg segir að fjölbreyttir viðburðir fari fram í grunnskólum, leikskólum, frístundamiðstöðvum, menningarstofnunum, listaskólum og víðar á meðan á hátíðinni standi. Allir viðburðir hátíðarinnar séu ókeypis en nálgast má upplýsingar um alla viðburði á vef Barnamenningarhátíðar. Hátíðin verður sett á opnunarviðburði Barnamenningarhátíðar í Eldborgarsal Hörpu fyrir fullum sal barna þann 20. apríl næstkomandi. VÆB-bræður munu þar meðal annars flytja lag Barnamenningarhátíðar í ár – Sama hver það er – sem frumflutt var í Breiðholtsskóla í gær. „Söngvavor Þriðjudaginn 21. apríl stíga 1300 leikskólabörn á sviðið í Eldborgarsal Hörpu og flytja lög eftir Dr. Gunna. Börnin hafa æft lögin af kappi í leikskólum borgarinnar og koma nú saman á sviði til að syngja. Þetta er eitt vinsælasta og fjölmennasta atriði Barnamenningarhátíðar og er Eldborgarsalurinn þétt setinn af foreldrum, ömmum, öfum og frændfólki. Íslensk hús Nemendur í 10. bekk Norðlingaskóla hafa í vetur valið sér íslenskt hús sem þeim finnast falleg og áhugaverð. Þau öfluðu sér upplýsinga um þau og útfærðu þau sem lítil leirverk. Nokkrir nemendur glerjuðu húsin sem þau völdu. Húsin eru kirkjur, vitar, flugstöðvar og önnur áhugaverð hús eins og til dæmis Alþingishúsið. Nemendur á yngsta stigi skólans eru að læra um land og þjóð og þróun húsa. Nemendur velja eitt af húsunum sem 10. bekkur valdi og gera teikningu af því húsi. Verkin eru til sýnis í Borgarbókasafni Árbæjar. Sjálflýsandi draugar, töfrasprotar og tröllahringir Í Safnahúsinu er sýning sem er afrakstur samstarfverkefnis fjögurra leikskóla í Reykjavík sem allir hafa notað safnið sem námsvettvang. Leikskólabörnin heimsóttu Listasafn Íslands og Safnahúsið þrisvar sinnum og unnið var út frá sýningunni Stattu og vertu að steini! Þjóðsögur í íslenskri myndlist. Rýnt var í tvö listaverk með áherslu á þjálfun í myndlæsi, virka tjáningu og hlustun. Einnig unnu börnin skapandi efni í listasmiðjum þar sem unnið var út frá þremur þemum sýningarinnar: draugum, álfum/huldufólki og tröllum. Börnin unnu svo listaverk og eru þau verk til sýnis í Safnahúsinu. Sundlaugadiskó Í tilefni Barnamenningarhátíðar ætla Dalslaug og Borgarbókasafnið í Úlfarsárdal að taka höndum saman og bjóða upp á skemmtilega dagskrá. Byrjað verður á fjölskyldudiskói þar sem er tilvalið að dansa og skemmta sér. Síðan verður sundlaugadiskó í innilauginni og að því loknu er alveg tilvalið að skella sér í náttfötin og fara á sögustund sem boðið verður upp á á bókasafninu. Frítt í sund fyrir börn 15 ára og yngri. Ævintýrin lifna við Sumardeginum fyrsta verður fagnað í ævintýralegu umhverfi Elliðaárstöðvar. Boðið verður upp á fjölskyldugleði við Elliðaárstöð þar sem krakkar og fullorðnir á öllum aldri geta leikið sér og haft gaman. Vatni verður hleypt á hinn geysivinsæla Vatnsleikjagarð, kaffihúsið Elliði og Gestastofa Elliðaárstöðvar opna dyr sínar fyrir gestum dalsins, skemmtilegir DJ-tónar munu óma um svæðið, Hugmyndasmiðir bjóða upp á fjölskyldusmiðju í Gestastofunni frá 13-15 og hægt verður að taka þátt í hjóladagskrá Reiðhjólabænda. Skapandi skósmiðja Börnum og fjölskyldum er boðið í skapandi skósmiðju í Borgarbókasafninu Grófinni þar sem ímyndunaraflið ræður ferðinni. Taktu með þér gamlan skó og breyttu honum í skemmtilegt skólistaverk. Skórinn þinn sýnir eitthvað um þig, áhugamál og drauma - og sporin sem þig langar að skilja eftir. Það verður allskonar skraut á staðnum en þú getur líka komið með þitt eigið. Tónlist um alla borg Fjölbreytt tónlistaratriði verða í boði á Barnamenningarhátíð. Krakkabarokk í Fella- og Hólakirkju, langspilstilraunir í Borgarbókasafninu Spönginni og Skólahljómsveitir munu troða upp út um alla borg. Big Bang – tónlistarhátíðin Á sumardaginn fyrsta verður Big Bang tónlistarhátíðin í aðalhlutverki. Hátíðin er ævintýraleg evrópsk tónlistarhátíð fyrir unga áheyrendur. Markmið hátíðarinnar er að auka aðgengi barna að tónlist og frítt á alla viðburði. Á dagskránni er meðal annars Dans Afríka, Míní Rave, Múrbalasláttur, Bernskubrek og margt fleira. Hátíðin verður haldin í Borgarbókasafninu Gerðubergi og í Tónskóla Sigursveins í Hraunbergi frá klukkan 11:00 - 16:00. Ævintýrahöllin í Breiðholti Ævintýrahöll Barnamenningarhátíðar fer fram helgina 25. og 26. apríl. Ævintýrahöllin hefur í gegnum tíðina flakkað á milli hverfa borgarinnar og mun hún fara fram í Borgarbókasafninu Gerðubergi í Breiðholti. Boðið verður upp á fjölbreytta dagskrá fyrir börn og aðstandendur þeirra frá klukkan 10:00 til 16:00 báða dagana," segir í tilkynningu frá borginni. Texti lagsins er unninn í samvinnu við grunnskólabörn sem svöruðu spurningum um þema hátíðarinnar, samkennd og samfélag. 15. apríl 2026 13:54 