Nefndin sammála Ólafi Ragnari um skipun forsetaritara Lovísa Arnardóttir skrifar 16. apríl 2026 13:34 Forseti þarf að funda með formönnum flokka í aðdraganda stjórnarmyndunar. Hér er Halla áður en hún fundaði með formönnum í desember árið 2024. Vísir/Vilhelm Meirihluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar leggur nú til að forseti skipi sjálfur forsetaritara og það til fimm ára. Í frumvarpinu var upprunalega lagt til að forsætisráðherra myndi skipa forsetaritara. Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands, gagnrýndi þetta harðlega og sagði það aðför að sjálfstæði embættisins að forsætisráðherra fengi þetta hlutverk. Nefndin virðist sammála því og hefur nú lagt fram breytingartillögu þess efnis. Í tillögunni segir að nefndin hafi fjallað um málið og fengið til sín gesti frá embætti forseta Íslands og forsætisráðuneyti. Í frumvarpinu eru lagðar til ýmsar breytingar á forsetaembættinu og er þar einnig að finna tillögu um ráðningu aðstoðarmanns forseta. Þar er einnig að finna tillögur um breytingar á launum forseta og lögum um Stjórnarráð Íslands. Í breytingartillögunni segir að þær breytingar sem lagðar séu til lúti að forsetaritara, að forseta verði heimilt að ráða sér aðstoðarmann, greiðslum til handhafa forsetavalds og heimild forsætisráðherra til að setja umgjörð um samhæfingu á tilteknum sviðum. Nefndin hafi því fyrst og fremst fjallað um það atriði frumvarpsins sem snýr að skipun, hlutverki og launakjörum forsetaritara sem nánar verður gerð grein fyrir í áliti þessu. Nefndin gerir ekki athugasemdir við önnur atriði frumvarpsins. Sé einstakt embætti Frumvarpinu var dreift á Alþingi í desember og fór til fyrstu umræðu í janúar á þessu ári og fór eftir það til umfjöllunar hjá stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Í umfjöllun nefndarinnar segir að forsetaembættið sé um margt einstakt. „Forseti er æðsti embættismaður ríkisins og þjóðhöfðingi og jafnframt eini embættismaðurinn sem kjörinn er beint af þjóðinni. Í almennri umræðu er forseta í senn ætlað að vera sameiningartákn þjóðarinnar og að vera hafinn yfir pólitísk ágreiningsmál en á sama tíma ákveðinn „öryggisventill“ í stjórnkerfinu,“ segir í nefndarálitinu. Ákvæði stjórnarskrár og almennra laga séu að sama skapi fáorð um störf og hlutverk embættisins og því hafi embættið mótast og þróast að nokkru leyti af nálgun þess sem gegnir embættinu á hverjum tíma. „Þó að skiptar skoðanir kunni að vera um stjórnskipulegt og stjórnmálalegt hlutverk forseta hefur framkvæmdin ótvírætt leitt í ljós að staða embættisins er mikilvæg gagnvart stjórnskipaninni og í huga þjóðarinnar. Að mati nefndarinnar er því brýnt að staðinn sé vörður um sjálfstæði embættisins og hlúð að því. Þá telur nefndin einnig mikilvægt í ljósi þeirra miklu breytinga sem orðið hafa á starfsháttum og eðli embættisins og aukinnar starfsemi þess bæði innan lands og utan, að það hafi burði til að stækka í takt við tímann og breyttan heim,“ segir í álitinu. Endurskoði biðlaun Því telur nefndin tímabært að ákvæði um biðlaun verði tekið til endurskoðunar og að það sé rétt að skoða verði hvort þeir sem hafi gegnt embættinu njóti ákveðinna kjara utan almennra biðlauna og þá sérstaklega þegar þessir einstaklingar sjá ekki fram á að taka við öðru starfi sambærilegu að virðuleika. Nefndin leggur svo fram breytingartillögu þar sem segir að þó svo að forsetaritari sé embættismaður sé starf hans að mörgu leyti sérstakt og þess eðlis að það eigi ekki beina hliðstæðu innan stjórnkerfisins. „Forsetaritari gegnir hlutverki skrifstofustjóra embættisins og ber sem slíkur ábyrgð á fjármálum, mannauði og rekstri þess. Í ljósi smæðar skrifstofunnar falla einnig undir hans starfssvið ýmiss konar erindrekstur og útréttingar. Þá annast hann samskipti við Alþingi, ráðuneyti og fjölmiðla. Hann gegnir einnig mikilvægu hlutverki þegar kemur að samskiptum við alþjóðleg embætti og stofnanir. Hafa ber í huga að embættinu fylgja sömu skyldur og öðrum embættum þjóðhöfðingja. Ólíkt því sem þekkist erlendis, þar sem verkum kann að vera deilt á margar hendur, þá sinnir forsetaritari þeim flestum. Það er því ljóst að um afar krefjandi og fjölbreytt starf getur verið að ræða,“ segir í tillögunni og að þar með séu þó ekki upptalin verkefni forsetaritara. Hann sé einnig helsti trúnaðarmaður forseta Íslands, talsmaður hans og erindreki. Forseti þurfi að geta reitt sig á ritarann Í þessu trúnaðarsambandi, þar sem sérstaða starfsins birtist með skýrustum hætti, þurfi að hafa í huga að forseti Íslands verði aldrei undanskilinn hinu stjórnmálalega sviði, þó að skiptar skoðanir kunni að vera um stjórnmálalegt hlutverk embættisins. Forseti geti synjað lagafrumvarpi staðfestingar og áhrif hans geti verið mikil við myndun ríkisstjórna. Því geti komið upp, og hafi komið upp, aðstæður þar sem forseti og forsætisráðherra eigi í missætti og í slíkum aðstæðum þurfi forseti oft að reiða sig á forsetaritara. Samband þeirra þurfi því að vera traust. „Trúnaðarsamband forseta Íslands og forsetaritara er því lykilatriði í farsælu starfi forseta Íslands,“ segir í tillögunni og að gestir hafi reifað fyrir nefndinni þau sjónarmið að breytingarnar sem voru áætlaðar, um að forsætisráðherra skipaði forsetaritara, gætu haft áhrif á þetta trúnaðarsamband og að mati nefndarinnar þurfi forseti að hafa ráðandi hlutverk þegar kemur að skipun forsetaritarans þótt eitthvað samstarf væri við forsætisráðherra. Þá segir nefndin fullt tilefni til að skýra vel stöðu og verksvið ritarans, sérstaklega í ljósi þess að í frumvarpinu sé gert ráð fyrir að forseti geti einnig ráðið sé aðstoðarmann. Nefndin leggur því til þá breytingu á frumvarpinu að forseti, ekki forsætisráðherra, skipi forsetaritara. Ákvæðið myndi þá vera svona: Forsetaritari stýrir skrifstofu embættisins, ræður annað starfslið, er ábyrgur fyrir rekstri embættisins og skipuleggur starfsemi þess. Forseti skipar forsetaritara til fimm ára í senn. Forseti Íslands Stjórnsýsla Alþingi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Áslaug Arna boðar endurkomu á Alþingi Innlent Hafa fundið nýtt jarðhitasvæði á Hellisheiði Innlent Gripinn í blokk við þvottastúss eftir árásina Innlent Skólameistari hefur fengið nóg og segir af sér Innlent Ölduselsskóla skipt út fyrir Seljaskóla Innlent „Ég kann ekki að meta það þegar ég er sökuð um ósannindi eða blekkingar“ Innlent Samið við Icelandair um flug til Ísafjarðar Innlent „Það er ekki hægt að taka jafnaðarmanninn úr mér“ Innlent Tíu tilvik í fyrra þar sem látnir lágu ófundnir í viku eða lengur Innlent Svavar Sigmundsson er látinn Innlent Fleiri fréttir „Áfall fyrir starfsfólk“ Nefndin sammála Ólafi Ragnari um skipun forsetaritara Hækjubræður á þingi Framsókn kynnti tillögu að þjóðarsátt Skólameistari hefur fengið nóg og segir af sér Sprengingin í Fóðurblöndunni enn til rannsóknar hjá lögreglu og Vinnueftirlitinu Bein útsending: Beina sjónum að leit og björgun á norðurslóðum „Ég kann ekki að meta það þegar ég er sökuð um ósannindi eða blekkingar“ Varnarsigur segir formaður bæjarráðs Ísafjarðar Tíu tilvik í fyrra þar sem látnir lágu ófundnir í viku eða lengur 37 prósent landsmanna fylgjandi innheimtu veggjalda Ekkert verður af bankasamruna og Ísafjarðarflugið lifir „Það er ekki hægt að taka jafnaðarmanninn úr mér“ Svavar Sigmundsson er látinn Líkamsárás, húsbrot og eignaspjöll Samið við Icelandair um flug til Ísafjarðar Hafa fundið nýtt jarðhitasvæði á Hellisheiði Fagnar fjölgun skráninga í Þjóðkirkjuna Ölduselsskóla skipt út fyrir Seljaskóla Kallar aðgerðirnar leiktjöld og varar við verðstýringu CNN og ABC fjalla um Eyjaflugið Áslaug Arna boðar endurkomu á Alþingi Gripinn í blokk við þvottastúss eftir árásina Fleiri andvígir aðild nú en í fyrra Ingimar er bæjarstjóraefni D-listans í í Hveragerði Bækurnar of leiðinlegar og forritaði stærðfræðitölvuleik „Vélin að bila og hún stingur upp á að við skiptum um áklæði“ Lögðu hald á um tug lítra fíkniefna Æfir kennarar og varað við verðstýringu Mótorinn í Herjólfi þarf til útlanda Sjá meira