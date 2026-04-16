Skólameistari hefur fengið nóg og segir af sér Árni Sæberg skrifar 16. apríl 2026 13:05 Kristján Ásmundsson hefur starfað við FS í fjóra áratugi en hefur nú fengið nóg. Fjölbrautaskóli Suðurnesja Kristján Ásmundsson, skólameistari Fjölbrautaskóla Suðurnesja hefur sagt af sér embætti þrátt fyrir að eiga eitt ár eftir af fimm ára skipunartíma sínum. Ástæðan er óánægja með húsnæðismál skólans og að menntamálaráðuneytið hafi engar ákvarðanir tekið varðandi úrbætur. Þetta segir í tilkynningu á vef FS. „Kristján hóf störf við skólann árið 1986 og er því að ljúka 40. starfsári sínu við Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Kristján tilkynnti starfsfólki skólans ákvörðun sína í fundartíma í morgun. Starfsfólki var mjög brugðið við þessar fréttir og felldu margir tár. Kristján hefur verið farsæll stjórnandi við skólann til fjölda ára og notið virðingar og vinsælda meðal starfsfólks." Með þrjá gáma og leigja á tveimur stöðum Þar er haft eftir Kristjáni að hann hafi verið á fundi með starfsfólki menntamálaráðuneytis í morgun um fyrirhugaða viðbyggingu við skólann. Ákvörðun um viðbyggingu fyrir verk- og starfsnám við fjóra framhaldsskóla hafi tekin fyrir tveimur árum en á fundinum með ráðuneytisfólki hafi komið fram að engar ákvarðanir hafi verið teknar um tímasetningu eða annað varðandi viðbyggingu við skólann. „Því er ljóst að skólinn þarf að bíða enn um sinn eftir úrbótum varðandi húsnæði fyrir verk- og starfsnám en einnig bóknám og aðstöðu fyrir nemendur og starfsfólk. Skólinn nýtir nú þrjá lausa gáma sem kennslustofur og leigir húsnæði á tveimur stöðum í bæjarfélaginu fyrir kennslu. Einnig er búið að breyta geymslum í kennsluaðstöðu og breyta bóknámsstofum í verklega aðstöðu." Telur nóg komið Í skólanum sé mjög stór starfsbraut og mikill fjöldi nemenda með fjölbreyttan menningar- og tungumálabakgrunn. Skólastarfið sé því mjög fjölbreytt og mikilvægt fyrir samfélagið á Suðurnesjum. Nú þegar farið sé að þrengja að á öllum sviðum varðandi húsnæði skólans sé aðstöðuleysi farið að hafa veruleg áhrif á skólastarfið og starfsemi skólans. „Kristján telur nóg komið og hefur ákveðið að hætta störfum við skólann. Hann telur að hann komist ekki lengra með þetta mál og harmar áhugaleysi stjórnvalda á málefnum skólans." Skóla- og menntamál Framhaldsskólar Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Húsnæðismál