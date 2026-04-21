Tungu­málið gerir Ís­land að landi tæki­færanna

Þórarinn Þórarinsson skrifar
Vincent segir fjölmarga Ís­lendinga, í starfi og leik, hafa stutt hann með ráðum og dáð í ís­lenskunáminu og listinn yfir þau sem hann standi í þakkar­skuld við sé því orðinn ansi langur. Mynd/Aðsend

„Það besta sem ég hef gert síðan ég flutti til Ís­lands var að læra ís­lensku. Það að geta talað og skilið tungumálið hefur opnað mér fjölmörg tækifæri sem ég hefði annars aldrei getað ímyndað mér að stæðu mér til boða,“ segir Vincent John Andra­de sem fyrir þremur árum flutti til Ís­lands frá Filipps­eyjum.

Vincent er lífeinda­fræðingur og starfar sem slíkur hjá Blóðbankanum auk þess sem hann kennir enskumælandi út­lendingum ís­lensku hjá MúltíKúltí tungumálamiðstöð.

Vincent kom hingað til lands með at­vinnu­til­boð frá Slátur­félagi Suður­lands á Sel­fossi en hann segir Ís­land hafa orðið fyrir valinu vegna þess að það sé talið eitt öruggasta land í heiminum auk þess sem hann hafi langað að búa og starfa í landi þar sem enska er ekki helsta tungumálið.

„Ég vann hjá Slátur­félaginu í eitt ár og lærði enga ís­lensku á meðan ég var þar en þegar ég fékk starfs­leyfi sem lífeinda­fræðingur fór ég að vinna á rannsóknar­stofunni á Heil­brigðis­stofnun Suður­lands,“ segir Vincent sem þá byrjaði að læra ís­lensku fyrir al­vöru af miklum metnaði.

Mann­bætandi um­hverfi

„Þar voru allir Ís­lendingar nema ég og sam­starfs­fólk mitt hjálpaði mér með því að hvetja mig til að tala meiri ís­lensku en ensku, sér­stak­lega þegar ég svaraði í símann og var í sam­skiptum við sjúklinga.“

Vincent að störfum í Blóðbankanum þar sem vinnufélagar hans hafa, rétt eins og á Heilbrigðisstofnun Suðurlands áður, reynst honum vel í íslenskunáminu.Mynd/Aðsend

Vincent ákvað því ein­fald­lega að leggja enskuna til hliðar og segist þá hafa fengið mikla talþjálfun með góðum stuðningi vinnu­félaga sinna. „Það var frábært að vinna með þeim. Vinnu­um­hverfið var mjög gott og gerði mig að betri mann­eskju.

Stelpurnar á rannsóknar­stofunni á Sel­fossi veittu mér mikinn stuðning og tóku því alltaf vel þegar ég spurði hvernig ætti að segja eitt­hvað á ís­lensku, hvernig ég ætti að bera orðin rétt fram og hvort mál­fræðin mín væri rétt.

Lærði af draugasögum

Ég er afar þakk­látur sam­starfs­fólki mínu í rannsókn og á bráðamóttöku hjá Heil­brigðis­stofnun Suður­lands, sem og í Blóðbankanum, fyrir stuðning, þolin­mæði og hvatningu. Þau hafa haft gríðar­lega mikil áhrif á tungumálanámið mitt og sjálf­s­traust, og ég væri ekki þar sem ég er í dag án þeirra.“

Vincent sótti eitt ís­lenskunám­skeið hjá Sí­menntun Suður­lands en annars hefur hann byggt sjálfsnám sitt á því að drekka tungumálið í sig úr um­hverfinu með stuðningi vinnu­félaga. „Ég lærði mikið af því að leggja það sem ég heyrði á minnið og endur­taka það aftur og aftur og aftur,“ segir hann og hlær þegar talið berst að ís­lensku mál­fræðinni sem hann segir vissu­lega vera krefjandi.

Ís­lensku­nem­endur Vincents koma úr ýmsum áttum en auk þess er hann einnig með sér­stakan bekk fyrir landa sína enda er honum mikið í mun að Filipps­eyingar yfir­stígi þá hraða­hindrun sem tungumálið er.Mynd/Aðsend

Með fullri virðingu fyrir flækju­stigi mál­fræðinnar segir Vincent það hafa reynst honum einna erfiðast að ná tökum á fram­burðinum sem hann segist meðal annars hafa lært með því að hlusta mikið á hlað­varpið Draugasögur á Spoti­fy.

Öryggi og ánægja

„Ég elska Ís­lendinga og mér finnst mjög skemmti­legt að búa á Ís­landi og eins og ég sagði áðan þá er Ís­land eitt af öruggustu löndum í heimi,“ segir Vincent sem hér fann miklu meira en öryggi og framandi tungumál.

Að­spurður segir hann veður­farið ekki trufla sig neitt og hann hafi komið sér vel fyrir í borginni eftir að hann flutti frá Sel­fossi. „Það er mjög þægi­legt fyrir mig að vera í bænum. Ég á bíl, þannig að það er allt í góðu. Ég er líka bara mest í vinnunni eða heima að hafa það huggu­legt. Mig langar að búa hérna, halda áfram að vinna og kenna og er að safna fyrir íbúð.“

Vincent vonast til að saga hans verði út­lendingum á Ís­landi hvatning til þess að læra tungumálið sem hann segir opna aðfluttum leið inn í sam­félag tækifæranna.Mynd/Aðsend

Auk starfsins í Blóðbankanum og kennslunnar í MúltíKúltí leggur Vincent stund á mastersnám í lífeinda­fræði við Háskóla Ís­lands og syngur með Þor­láks­kirkjukór sem syngur við messu í Landa­kots­kirkju á sunnu­dögum.

Vincent segir tón­listina vera stóran þátt í lífi sínu en auk þess að njóta þess að syngja þá leikur hann á píanó og segist að vissu leyti hafa tekið tón­listar­lega nálgun á ís­lenskunámið með „af­ritun“ og enda­lausum endur­tekningum á öllu sem hann heyrði.

Leiðin inn í sam­félagið

„Í litlu landi eins og Ís­landi skiptir tungumálið gríðar­legu máli og að mínu mati er það að læra tungumálið eitt það mikilvægasta sem hægt er að gera til þess að aðlagast sam­félaginu. Tungumálið er lykillinn að þátt­töku, tengslum og nýjum tækifærum. Þannig að fyrir mér er þetta ekki bara spurning um orða­forða og mál­fræði. Þetta er leiðin inn í sam­félagið.“

„Það að geta talað og skilið tungumálið hefur opnað mér fjölmörg tækifæri sem ég hefði annars aldrei getað ímyndað mér að stæðu mér til boða,“ segir Vincent sem leggur áherslu á þolin­mæði, stuðning og hvatningu í ís­lensku­kennslunni.Mynd/Aðsend

Vincent segist þannig enn varla trúa því að hann sé kominn í vakta­vinnu í Blóðbankanum. „Vegna þess að þú mátt ekki vera á vöktum ef ís­lenskan þín er ekki góð af því að ef þú ert til dæmis á nætur­vakt þá ertu einn með neyðarsímann og það má ekki verða neinn mis­skilningur þegar verið er að panta blóð. Þá er oft talað hratt og öryggi sjúklinga er í húfi.“

Það segir síðan sitt um hversu fljótt Vincent hefur náð tökum á tungumálinu að hann er orðinn ís­lensku­kennari hjá Múlti­Kúltí þar sem hann kennir enskumælandi út­lendingum mál­fræði.

Svo lengi lærir sem lifir

Hann segist njóta þess að kenna enda brenni hann, ekki síst í ljósi eigin reynslu, fyrir því að hvetja út­lendinga til þess að læra ís­lensku.

Nem­endur hans eru hingað komnir úr öllum áttum, meðal annars frá Króatíu, Tyrk­landi, Þýska­landi, Póllandi og Venesúela. Þá er hann einnig með einn sér­bekk fyrir Filipps­eyinga og er sér­stak­lega áfram um að landar hans læri tungumálið. „Þessi tvö tungumál eru svo ólík að ef þú kannt bara filipps­eysku er ís­lenskunámið mjög krefjandi. Við erum til dæmis hvorki með nein kyn­nafn­orð né fall­beygingar.“

Klippa: Vincent talar íslensku

Vincent fékk félaga sinn, Norvell Jósef Salinas, til þess að taka upp þetta myndband með sýnishorni af þeirri íslensku sem hann talar eftir þriggja ára dvöl á landinu.

Vincent finnst mjög mikilvægt að nálgast þetta verk­efni sitt, bæði að læra ís­lensku og kenna hana, af auðmýkt og meðvitund um að þótt hann hafi náð góðum árangri verði hann aldrei full­numa. „Þú lærir eitt­hvað nýtt dag­lega. Svo lengi lærir sem lifir,“ segir hann brosandi.

Stuðningur og hvatning

„Ef fólki finnst það ekki vera að læra neitt þá gefst það bara stundum upp,“ segir Vincent, full­kom­lega meðvitaður um að nem­endur hans eigi á brattann að sækja. „Þegar maður er að kenna verður maður að vera þolin­móður og ekki skamma nem­endur. Ef það er gert finnst þeim þau ekki geta þetta og langar frekar að gefast upp.“

Vincent ásamt félögum sínum í Þor­láks­kirkjukór en þau syngja við messur klukkan 18 á sunnu­dögum í Dóm­kirkju Krists konungs við Landa­kot.Mynd/Aðsend

Hann veit sjálfur vel að nálgun kennarans geti þarna skipt sköpum og hefur þá reynslu sína að leiðar­ljósi. „Mér finnst skipta gríðar­legu máli hvernig ís­lenska er kennd og hvernig hægt er að styðja fólkið og hvetja það áfram,“ segir Vincent sem vill leggja meiri áherslu á þessa þætti og falaðist eftir kennara­starfinu til þess að leggja sín lóð á vogar­skálarnar.

„Mig langar að hvetja út­lendinga til þess að læra ís­lensku og ekki gefast upp vegna þess að það er svo margt sem hægt er að gera og tungumálið opnar svo marga mögu­leika.“

