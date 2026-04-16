Ekki verður gengið til kosninga í Ölduselsskóla í Seljahverfi í Breiðholti í ár líkt og verið hefur venjan um árabil. Þess í stað munu íbúar í Seljahverfi greiða atkvæði í Seljaskóla þegar gengið verður til sveitarstjórnarkosninga þann 16. maí næstkomandi.
Þetta kemur fram í tilkynningu til íbúa frá kjörstjórn á samfélagsmiðlinum Facebook. Samkvæmt heimildum fréttastofu er ástæðan ástand húsnæðis í skólanum. Greint var frá því fyrr í vetur að hálfur skólinn væri lokaður vegna myglu og að byggðar hefðu verið tímabundnar kennslustofur úr gámum.
„Ég kynni fyrir ykkur nýja kjörstaði. Seljahverfi kýs í Seljaskóla og efra Breiðholtið kýs í FB. Breiðholtsskóli er óbreyttur,“ segir í tilkynningu frá starfsmanni kjörstjórnar inni á Facebook síðu íbúa, Íbúasamtökin Betra Breiðholt. Fjölbrautarskólinn í Breiðholti kemur þar í stað íþróttahússins við Austurberg sem áður var kjörstaður.
Þá kemur fram í tilkynningunni að á vef Þjóðskrá sé einnig búið að opna fyrir uppflettingu í kjörskrá ef íbúar eru ekki vissir um það hvar þeir eigi að mæta til að kjósa. Erlendir ríkisborgarar séu á kjörskrá ef þeir hafi átt lögheimili á Íslandi í þrjú ár samfleytt fyrir kjördag.