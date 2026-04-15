Ljóst er að senda þarf mótorinn í Herjólfi utan til viðgerðar og verður skipið af þessum sökum ekki í áætlunarsiglingum milli lands og Eyja á mánudag og þriðjudag heldur mun Breiðafjarðarferjan Baldur leysa af.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Herjólfi ofh. Líkt og fram hefur komið kom upp bilun í vélbúnaði Herjólfs á mánudag. Siglir skipið því á takmörkuðu afli og hefur siglingartími lengst vegna þessa.
Í tilkynningu frá félaginu segir að gert sé ráð fyrir því að Herjólfur verði kominn aftur á áætlun eftir viku, miðvikudaginn 22. apríl. Mun hann sigla aftur til Landeyjahafnar um leið og aðstæður leyfa.
Baldur mun leysa Herjólf af á mánudag og þriðjudag líkt og áður segir. Þá mun Baldur auk þess sinna gámaflutningum á nóttunni.
Bilun kom upp í vélbúnaði farþegaferjunnar Herjólfs og siglir skipið nú á takmörkuðu afli. Siglingartími hefur lengst vegna þessa. Ferðir eru enn á áætlun þrátt fyrir bilunina og siglir Herjólfur til Þorlákshafnar í stað Landeyjarhafnar vegna aðstæðna í höfninni.