Halla Berg­þóra nýr ríkislögreglustjóri

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Halla Bergþóra Björnsdóttir lögreglustjóri.
Halla Bergþóra Björnsdóttir lögreglustjóri.

Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, hefur skipað Höllu Bergþóru Björnsdóttur, lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu, í embætti ríkislögreglustjóra. Hún tekur við embætti mánudaginn 20. apríl. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef ráðuneytisins.

Halla Bergþóra er 56 ára og lauk embættisprófi frá Háskóla Íslands árið 1995. Hún hefur verið lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu síðan 2020 sem er stærsta lögregluembætti landsins.

Halla Bergþóra hefur nítján ára reynslu af stjórnun lögregluembætta en síðustu sautján ár hefur hún verið settur eða skipaður lögreglustjóri í þremur embættum, meðal annars hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra auk þess sem hún var sýslumaður á Akranesi á árunum 2009 til 2014.

Halla Bergþóra hefur sem lögreglustjóri leitt umfangsmikil verkefni, verið farsæll stjórnandi og stýrt stórum hópi starfsfólks hjá ólíkum lögregluembættum. Halla Bergþóra var formaður lögreglustjórafélagsins á þeim tíma sem lögreglustjóraembættin voru stofnuð, kom að þeirri vinnu í samstarfi við ráðuneytið og átti þátt í að móta nýtt embætti frá grunni.

Dómsmálaráðuneytið auglýsti stöðuna lausa í desember í fyrra. Þetta var gert eftir að Sigríður Björk Guðjónsdóttir lét af embætti í kjölfar gagnrýni um greiðslur til ráðgjafarfyrirtækis, en á sama tíma var tilkynnt að hún tæki við stöðu sérfræðings í aðgerðum gegn kynbundnu ofbeldi í dómsmálaráðuneytinu.

Embætti ríkislögreglustjóra var auglýst laust til umsóknar þann 19. desember og sóttu fjórir um. Alda Hrönn Jóhannsdóttir, yfirlögfræðingur/aðstoðarsaksóknari og staðgengill lögreglustjóra, Birgir Jónasson settur fangelsismálastjóri og Grímur Hergeirsson settur ríkislögreglustjóri sóttu um embættið auk Höllu Bergþóru.

