Dómsmálaráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti ríkislögreglustjóra. Leitað er að öflugum leiðtoga með skýra sýn og getu til þess að leiða fólk til árangurs, í þeim tilgangi að móta og efla starfsemi embættisins.
Sigríður Björk Guðjónsdóttir lét nýlega af störfum sem ríkislögreglustjóri eftir gagnrýni um greiðslur til ráðgjafarfyrirtækis. Hún tekur við stöðu sérfræðings í aðgerðum gegn kynbundnu ofbeldi í dómsmálaráðuneytinu en málaflokkurinn hefur verið henni hugleikinn alla tíð.
Grímur Hergeirsson, lögreglustjóri á Suðurlandi, er settur ríkislögreglustjóri á meðan arftakans er leitað. Þá hefur skipan lögreglustjóra á Suðurnesjum verið sett á frest á meðan skipað er í embætti ríkislögreglustjóra.
Í auglýsingunni segir að leitað sé að öflugum leiðtoga með skýra sýn og getu til þess að leiða fólk til árangurs, í þeim tilgangi að móta og efla starfsemi embættisins.
Helstu hæfniskröfur eru eftirfarandi:
Dómsmálaráðherra skipar í embætti ríkislögreglustjóra til fimm ára í senn og skipað verður í embættið þegar nefnd sem metur hæfni umsækjenda hefur lokið störfum. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun liggur fyrir. Nöfn allra umsækjenda verða birt á vef ráðuneytisins að liðnum umsóknarfresti.
Fram kemur að ríkislögreglustjóri fari með málefni lögreglu í umboði dómsmálaráðherra, sé forstöðumaður embættisins og beri faglega og fjárhagslega ábyrgð á starfi þess.
„Hlutverki ríkislögreglustjóra er nánar lýst í 5. gr. lögreglulaga nr. 90/1996 og reglugerð um starfsemi, hlutverk og ábyrgð embættis ríkislögreglustjóra nr. 325/2021. Eitt af hlutverkum ríkislögreglustjóra er að starfrækja lögregluráð sem er formlegur samráðsvettvangur lögreglustjóra og er ríkislögreglustjóri formaður ráðsins.“