Arf­taki Sig­ríðar Bjarkar þarf að upp­fylla þessi skil­yrði

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Sigríður Björk Guðjónsdóttir var ríkislögreglustjóri frá árinu 2019 til 2025.
Dómsmálaráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti ríkislögreglustjóra. Leitað er að öflugum leiðtoga með skýra sýn og getu til þess að leiða fólk til árangurs, í þeim tilgangi að móta og efla starfsemi embættisins.

Sigríður Björk Guðjónsdóttir lét nýlega af störfum sem ríkislögreglustjóri eftir gagnrýni um greiðslur til ráðgjafarfyrirtækis. Hún tekur við stöðu sérfræðings í aðgerðum gegn kynbundnu ofbeldi í dómsmálaráðuneytinu en málaflokkurinn hefur verið henni hugleikinn alla tíð.

Grímur Hergeirsson, lögreglustjóri á Suðurlandi, er settur ríkislögreglustjóri á meðan arftakans er leitað. Þá hefur skipan lögreglustjóra á Suðurnesjum verið sett á frest á meðan skipað er í embætti ríkislögreglustjóra.

Í auglýsingunni segir að leitað sé að öflugum leiðtoga með skýra sýn og getu til þess að leiða fólk til árangurs, í þeim tilgangi að móta og efla starfsemi embættisins.

Helstu hæfniskröfur eru eftirfarandi:

  • Öflug leiðtogahæfni og farsæl reynsla af stjórnun og stefnumótun er skilyrði.
  • Rík samskipta- og samstarfshæfni er skilyrði.
  • Þekking og yfirsýn yfir verkefni lögreglunnar og skýr framtíðarsýn varðandi embætti ríkislögreglustjóra og þróun löggæslu er skilyrði.
  • Þekking og reynsla á sviði reksturs og áætlanagerðar er skilyrði.
  • Þekking og reynsla af umbótastarfi er kostur.
  • Reynsla af alþjóðasamstarfi er kostur.
  • Fagmennska, frumkvæði, drifkraftur og lausnamiðuð hugsun.
  • Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti.

Dómsmálaráðherra skipar í embætti ríkislögreglustjóra til fimm ára í senn og skipað verður í embættið þegar nefnd sem metur hæfni umsækjenda hefur lokið störfum. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun liggur fyrir. Nöfn allra umsækjenda verða birt á vef ráðuneytisins að liðnum umsóknarfresti.

Fram kemur að ríkislögreglustjóri fari með málefni lögreglu í umboði dómsmálaráðherra, sé forstöðumaður embættisins og beri faglega og fjárhagslega ábyrgð á starfi þess.

„Hlutverki ríkislögreglustjóra er nánar lýst í 5. gr. lögreglulaga nr. 90/1996 og reglugerð um starfsemi, hlutverk og ábyrgð embættis ríkislögreglustjóra nr. 325/2021. Eitt af hlutverkum ríkislögreglustjóra er að starfrækja lögregluráð sem er formlegur samráðsvettvangur lögreglustjóra og er ríkislögreglustjóri formaður ráðsins.“

Lögreglan

