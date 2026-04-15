Rannsókn lögreglu á Quang Le, sem er grunaður um mansal, skjalafals og peningaþvætti, er á lokametrunum. Hann hefur verið úrskurðaður í áframhaldandi farbann til 3. júlí.
Farbannið var tekið fyrir af Héraðsdómi Reykjavíkur og staðfest af Landsrétti í gær eftir að málinu var skotið þangað. Málið hefur nú verið til rannsóknar í um tvö ár en Quang Le var fyrst úrskurðaður í gæsluvarðhald 6. mars 2024. Eftir að gæsluvarðhaldinu lauk hefur hann sætt farbanni.
Lögregluna grunar að um sé að ræða skipulagða brotastarfsemi sem hafi staðið yfir um margra ára skeið og teygt anga sína milli landamæra. Quang Le er grunaður um að hafa staðið að mansali, skjalafalsi og peningaþvætti sem og ólöglegri sölu dvalarleyfa og brotum á lögum um atvinnuréttindi útlendinga.
Það er talið nauðsynlegt að hann sæti farbanni þar sem hætta væri á því að hann myndi reyna að komast úr landi og koma sér þannig undan málsókn eða fullnustu refsingar.
Síðast var farbann hans framlengt í janúar og kemur fram í úrskurðinum að lítið hafi gerst síðustu fjóra mánuði í rannsókn lögreglu. Lögreglustjórinn telur þó lengd rannsóknarinnar ekki óeðlilega þar sem um er að ræða eitt umfangsmesta mál sem hefur verið til rannsóknar hér á landi.
Lögreglustjórinn lét fylgja með upplýsingaskýrslu um stöðu rannsóknar á málinu. Þar kemur fram að frá því í janúar 2026 hafi rannsóknardeild farið yfir þýðingar á gögnum og ritað tilvikaskýrslur út frá þeim, sent gögn í þýðingu, tekið skýrslur af sakborningum í málinu, framkvæmt trúverðugleikamat á framburði brotaþola, rannsakað prófskírteini sem Quang Le lagði fram við umsókn um dvalarleyfi brotaþola hérlendis, rannsakað handlagða muni í málinu og tekið saman skýrslur um hvern og einn brotaþola í málinu.
Quang Le var sjálfur yfirheyrður 13. og 23. mars þar sem gögnin voru borin undir hann.
„Í skýrslunni kemur fram að varðandi síma kærða þá hefur ekki enn tekist að afrita hann og rannsaka með fullnægjandi hætti þar sem þau lykilorð sem kærði hefur gefið lögreglu eru ekki rétt, en síðast við skýrslutöku þann 13. mars sl. gaf hann upp lykilorð sem ekki reyndist rétt,“ segir í úrskurðinum.
Unnið er að því að ljúka rannsókn málsins eins hratt og mögulegt er. Nú sé verið að vinna úr gögnunum og útbúa tilvikaskýrslur og tímalínur í samræmi við gögnin.