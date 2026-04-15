Logi Einarsson menningarmálaráðherra hefur tekið undir kröfu kollega sinna í Evrópu þar sem skorað er á skipuleggjendur Feneyjartvíæringsins að fyrirhuguð þátttaka Rússa á hátíðinni í ár verði endurskoðuð.
Rússar hafa ekki tekið þátt í þessari frægustu listahátíð heims síðan fulltrúar þeirra drógu sig í hlé á hátíðinni 2022 eftir innrás Rússa inn í Úkraínu. Tveimur árum seinna voru Rússar ekki með, en nú stendur til að þeir mæti til leiks á ný. Evrópusambandið hefur mótmælt þeim fyrirætlunum harðlega og það hafa Úkraínumenn einnig gert og í bréfinu sem ráðherrarnir sendu frá sér lýsa þeir verulegum áhyggjum af því að Rússland nýti þátttöku sína í Tvíæringnum til að varpa upp mynd af lögmæti og alþjóðlegri viðurkenningu sem ekki standist raunveruleikann ekki raunveruleikann.
Sú ímynd, segja þeir, stangast á við áframhaldandi stríðsrekstur Rússlands í Úkraínu, eyðileggingu á úkraínskum menningararfi og gildandi evrópskar og alþjóðlegar refsiaðgerðir.
Í tilkynningu frá menntamálaráðuneytinu segir að nú hafi Logi sent samskonar yfirlýsingu til stuðnings bréfi Evrópuráðherranna og því séu evrópsku ráðherrarnir nú orðnir tuttugu og þrír sem mótmæla áformunum.
Hátíðin hefst þann 9. maí næstkomandi og fulltrúi Íslands að þessu sinni er Ásta Fanney Sigurðardóttir.