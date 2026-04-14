Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði í nógu að snúast í dag en meðal þess sem kom á borð hennar voru ölvaður aðili, slagsmál og umferðaróhapp.
Verkefni dagsins eru útlistuð í dagbók lögreglunnar. Lögreglustöð 1, sem sinnir verkefnum í Vesturbæ, Miðborg, Hlíðum, Laugardal, Háaleiti og á Seltjarnarnesi, bárust þrjár tilkynningar úr Hlíðunum.
Sú fyrsta varðaði aðila sem var til leiðinda, er segir í dagbókinni, önnur tilkynningin var vegna ölvaðs aðila sem var að endingu handtekinn. Sú þriðja var vegna einstaklings sem var með hótanir og leiðindi en sá var farinn er lögreglu bar að garði.
Lögreglustöð 3, sem sér um verkefni í Kópavogi og Breiðholti, fékk tilkynningu um slagsmál og óspektir utandyra sem var afgreidd á vettvangi. Þá var erlendur aðili handtekinn fyrir vörslu á fíkniefnum og ágóði sölunnar tekinn af viðkomandi.
Í Garðabæ var ökumaður stöðvaður og framvísaði hann fölsuðu ökuskírteini frá Úkraínu. Einnig varð umferðaróhapp í bænum þar sem báðir ökumenn voru undir áhrifum fíkniefna og voru þeir færðir í fangaklefa.