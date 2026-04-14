Lögregla beitti ýmsum aðferðum til að stöðva ökumann sem stórt lögreglulið veitti eftirför í Vogahverfi í Reykjavík í gær en myndband sem íbúi náði sýnir meðal annars hvernig lögregla keyrði utan í bílinn í tilraun til að stöðva hann. Ökumaðurinn hafði virt stöðvunarskyldu að vettugi og fylgdi honum mikið lögreglulið eftir.
„Ég var bara heima þegar ég heyri í svakalegum fjölda af sírenum og skil ekkert hvað er í gangi og flýtti mér út í glugga,“ segir Glódís Gabríella Halldórsdóttir íbúi í Vogahverfi í Reykjavík í samtali við Vísi. Hún náði myndbandi af eftirförinni en þar má sjá fjögur lögregluhjól og einn lögreglubíl á eftir ökumanninum.
„Maður hugsar bara hvað í ósköpunum er í gangi þegar maður sér svona, hér í hverfinu fylgdist fullt af fólki með þessu eðlilega,“ segir Glódís. Hún segir mikinn hávaða hafa verið í hverfinu. Myndbandið sem hún náði hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum.
Ökumaðurinn ók bílnum sínum síðar inn á malarplan í Stefnisvogi. Þar tókst lögreglunni að stöðva för hans eftir að hafa keyrt utan í vinstri hlið á bílnum hans. Lögregla hefur ekki veitt Vísi frekari upplýsingar um málið.