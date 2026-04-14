„Það gerist ekkert ef ljósin eru slökkt“ Kristján Már Unnarsson skrifar 14. apríl 2026 21:54 Jón Grétar Herjólfsson er rekstrarstjóri raftæknideildar Keflavíkurflugvallar. Egill Aðalsteinsson „Það gerist ekkert ef ljósin eru slökkt, sérstaklega ef það er myrkur,“ svarar Jón Grétar Herjólfsson, rekstrarstjóri raftæknideildar Keflavíkurflugvallar, og hlær þegar við spyrjum hvort það sé ekki einhver mikilvægasti rekstrarþáttur flugvallarins að hafa brautaljósin í lagi. Flugmennirnir treysta á ljósadýrðina til að hitta á réttan stað. Tekist hefur að draga úr orkunotkun flugbrautaljósa Keflavíkurflugvallar um allt að áttatíu prósent með nýrri tækni. Ljósafjöldinn á brautunum skiptir þúsundum. Í kvöldfréttum Sýnar má sjá flugvél Icelandair frá New York nálgast Keflavíkurflugvöll snemma að morgni. Ljósadýrð flugbrautarinnar birtist sem flugmennirnir horfa á í lokaaðfluginu til að hitta á réttan stað á brautinni. Svona birtist ljósadýrð Keflavíkurflugvallar flugmönnum Icelandair-vélar rétt fyrir lendingu árla morguns.Egill Aðalsteinsson Tíu manna raftæknideild Keflavíkurflugvallar undir stjórn Jóns Grétars Herjólfssonar annast brautaljósin. Á stórum skjá sýnir Jón Grétar okkur yfirlitsmynd af flugvellinum. Á henni sést hvaða flugbraut er í notkun hverju sinni og á hvaða brautaljósum er kveikt. „Þetta eru sem sagt ljósin sem eru í notkun, miðlínan og kantljós. Og hérna sést aðflugsbúnaður sem er í notkun á hverjum enda, sem er bæði „localizer“ og „glideslope“,“ segir Jón Grétar. Við spyrjum hvort þetta sé ekki einhver mikilvægasti rekstrarþáttur flugvallarins að hafa brautaljósin í lagi. „Jú, jú. Það gerist ekkert ef ljósin eru slökkt, sérstaklega ef það er myrkur,“ svarar Jón Grétar og hlær. Jón Grétar sýnir yfirlitsmynd af ljósabúnaði flugbrautanna í Keflavík.Egill Aðalsteinsson Í sjónvarpsfréttinni sjáum við flugstjóra Airbus þotu Play lenda í nýdimmri þoku. Áhorfendur geta séð aðflugsljósin birtast flugstjóranum áður en hann sér sjálfa flugbrautina. Ljósaröðin við brautina er ein helsta forsenda þess að flugmönnum leyfist að lenda flugvélum í Keflavík allt niður í þrjátíu metra skýjahæð, sem eykur verulega notagildi vallarins og rekstraröryggi flugsins. Siggeir Þór Siggeirsson, flugstjóri á Airbus-þotu Play, sér upplýsta flugbrautina í Keflavík nýkominn út úr dimmri þoku. Skýin sjást liggja lágt yfir brautinni.Egill Aðalsteinsson Og það er enginn smáræðisfjöldi ljósa sem fylgir flugbrautunum. „Þau eru ábyggilega einhvers staðar í kringum fimm til sexþúsund, svona þegar allt er talið.“ Með nýrri tækni hefur tekist að draga úr rafmagnseyðslu brautarljósanna um allt að áttatíu prósent á undanförnum árum, að sögn Jóns Grétars. Endurnýjun ljósanna hófst árið 2016 og stendur enn yfir. „Við náttúrulega erum búnir að færa okkur svolítið mikið í LED ljós. „Við náttúrulega erum búnir að færa okkur svolítið mikið í LED ljós. Það er svona það nýjasta hjá okkur," segir Jón Grétar Herjólfsson, rekstrarstjóri raftæknideildar Keflavíkurflugvallar, hér í frétt Sýnar: Fjallað er um Keflavíkurflugvöll í nítjánda þætti Flugþjóðarinnar. Áskrifendur geta séð alla þættina hvenær sem er á streymisveitunni Sýn+. Þá hafa hugmyndir um að taka aflagða flugbraut í notkun á ný verið slegnar út af borðinu. 8. apríl 2026 22:00 Smíða tengibyggingu sem verður hjarta Leifsstöðvar Ein stærsta framkvæmd í landinu á næstu árum verður enn frekari stækkun flugstöðvarinnar á Keflavíkurflugvelli, sem Isavia hyggst hefja á þessu ári. Þetta er smíði 22 milljarða króna tengibyggingar sem verða á hjarta Leifsstöðvar. 10. febrúar 2026 22:33 Aldrei neinn afsláttur gefinn í flugprófunum Prófanir á flugleiðsögutækjum annarra þjóða eru ein sérhæfðasta útrás íslenska fluggeirans. Þannig er flugvél Isavia nýtt í mælingum fyrir Grænlendinga, Færeyinga og Norðmenn og íslenskir flugprófanamenn gegna um þessar mundir lykilhlutverki í úttekt á nýjum flugvöllum Grænlands. 28. september 2025 21:11 