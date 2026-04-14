Innlent

Kosningapallborð frétta­stofu: Bar­áttan um Reykja­nes­bæ

Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar
Stóru málin í Reykjanesbæ verða krufin til mergjar í Pallborði fréttastofunnar klukkan tvö.
Stóru málin í Reykjanesbæ verða krufin til mergjar í Pallborði fréttastofunnar klukkan tvö. Vísir/Egill

Nú þegar fjórar vikur og fjórir dagar eru til sveitarstjórnarkosninga blásum við á fréttastofunni til kosningapallborðs þar sem oddvitar Reykjanesbæjar munu eiga sviðið.

Oddvitar þeirra fimm flokka sem bjóða fram í Reykjanesbæ munu leggja sína framtíðarsýn á borðið og sýna á spilin. Þetta eru þau Gunnlaugur Kárason oddviti Miðflokksins, Arnar Páll Guðmundsson oddviti Viðreisnar, Vilhjálmur Árnason oddviti Sjálfstæðisflokksins, Guðný Birna Guðmundsdóttir oddviti Samfylkingarinnar og Halldóra Fríða Þórólfsdóttir oddviti Framsóknar.

Reykjanesbær hefur vaxið hratt á umliðnum árum; samfélagið er orðið mun fjölbreyttara en áður og þörfin fyrir fleiri leikskólapláss, og meiri þjónustu hefur aukist. Áföll hafa dunið yfir bæinn. Sjaldan er ein báran stök. Náttúruöflin hafa minnt á sig reglulega og ýmislegt hefur gengið á í ferðaþjónustu sem bærinn reiðir sig mikið á. Þessi og fleiri þættir hafa orðið til þess að atvinnuleysi í bænum er með eindæmum hátt. Við ætlum að ræða atvinnumálin og öll þau mál sem snerta daglegt líf íbúa í Reykjanesbæ í þætti dagsins.

Pallborðið verður í beinni útsendingu hér á Vísi og í sjónvarpinu á Vísi á slaginu 14.00. Spilari birtist hér fyrir neðan þegar nær dregur.

Pallborðið Reykjanesbær Sveitarstjórnarkosningar 2026

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið