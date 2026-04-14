Ekkert að frétta af rannsókn þjófnaðarins í Freysnesi Hólmfríður Gísladóttir skrifar 14. apríl 2026 11:55 Eigandi söluskálans sagði þjófana hafa virst þaulvana. Freysnes Rannsókn á mögulegu þjófagengi sem er sagt hafa látið greipar sópa í versluninni Freysnesi í Öræfum þann 29. mars síðastliðinn stendur enn yfir, samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Suðurlandi. Ekkert er þó að frétta af rannsókninni að svo stöddu. Vísir fjallaði um málið eftir að Anna María Ragnarsdóttir, eigandi Freysness og Hótels Skaftafells, greindi frá atvikinu á samfélagsmiðlum. Kokkur í skálanum sagðist hafa orðið var við grunsamlega hegðun hópsins og þá greindu aðrir ferðamenn á staðnum frá því að hafa séð fólkið stinga hlutum í vasana. Starfsmenn í Freysnesi höfðu samband við lögreglu og starfsmenn bílaleigunnar sem skráð var fyrir bifreiðum ferðafólksins. Síðarnefndu sögðu hópinn huga á hringferð. Tveimur dögum síðar stöðvaði lögregla hóp ferðamanna á leið til Egilsstaða en sá reyndist ekki tengjast þjófnaðinum. Sveitarfélagið Hornafjörður Lögreglumál