Byrja ekki að sekta á morgun Freyja Þórisdóttir skrifar 14. apríl 2026 11:02 Fjöldi bíla biðu eftir að komast í dekkjaskipti á Gúmmívinnustofunni í Skipholti síðasta október. Vísir/Anton Brink Frá og með 15. apríl ár hvert er ekki heimilt að aka á nagladekkjum. Þó mun Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu ekki byrja að beita sektum fyrr en um 25. apríl í fyrsta lagi eða tæpum tveimur vikum eftir lok nagladekkjatímabilsins. Síðustu vikur hefur ástandið verið þannig að hálka hefur myndast víða á heiðum og því ekki tímabært að byrja að sekta ökumenn sem eru enn á nagladekkjum. Þetta segir Árni Friðleifsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við fréttastofu Vísis í dag. „Á morgun er sá dagur sem fólk á að skipta um nagladekk og við hvetjum alla til að í það minnsta panta tíma," segir Árni Friðleifsson og bætir við að það séu allir innan lögreglunnar meðvitaðir um að nagladekkjatímabilinu ljúki á morgun. Hann segir að það þó þeir byrji ekki strax að sekta sé ekki seinna vænna að panta sér tíma í dekkjaskipti enda „taki smá tíma að skipta um dekk á bifreiðaflota landsmanna". Þá hvetur hann þá sem búi á höfuðborgarsvæðinu og eru ekki í neinum ferðahugleiðingum til að skipta sem fyrst enda sé færið gott á götum borgarinnar og hlýtt í veðri. Síðast í lok október flykktust landsmenn í dekkjaskipti en þá var útlit fyrir mikla snjókomu á höfuðborgarsvæðinu. Á sumum verkstæðum mynduðust langar raðir og dæmi eru um að fólk hafi setið í bílum sínum og beðið í þrjár klukkustundir. Bílar Lögreglumál Tengdar fréttir Allt að þriggja tíma bið í dekkjaskipti Löng röð er að Gúmmívinnustofunni í Skipholti til að komast í dekkjaskipti. Norbert, starfsmaður verkstæðisins, segir líklega um þriggja klukkustunda bið. Hann segir mjög mikið hafa verið að gera í síðustu viku en ekki eins og í dag. 27. október 2025 08:47