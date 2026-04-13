Ragnar Freyr Ingvarsson læknir hefur fengið formlegt uppsagnarbréf afhent af Rafni Benediktssyni, framkvæmdastjóra bráða-, lyflækninga- og endurhæfingarþjónustu Landspítalans. Hann segir skýringar Rafns á uppsögninni ekki halda neinu vatni og að hann muni láta reyna á lögmæti uppsagnarinnar.
„Það var átakanlegt að hlýða á skýringar framkvæmdastjóra á uppsögn minni. Í þeim er ekki heil brú. Þar sem rökin voru engin læðist sá grunur að manni að það sé eitthvað gruggugt í farvatninu. Að einhver annarleg sjónarmið hafi ráðið för. Að staða mín sem formaður stéttarfélags hafi leikið hlutverk og að störf mín væru einskis metin,“ segir Ragnar Freyr í færslu á Facebook.
Hann greindi frá því í síðustu viku að honum hefði verið sagt upp störfum á Landspítalanum. Hann var í nokkurra mánaða launalausu leyfi en starfaði annars í þrjátíu prósenta starfshlutfalli. Uppsögnin vakti mikla athygli enda hefur verið fjallað mikið um læknaskort á spítalanum.
Þá var rætt við Rafn Benediktsson, framkvæmdastjóri bráða-, lyflækninga- og endurhæfingarþjónustu Landspítalans, sem sá um uppsögnina. Hann sagði að best væri ef fólk væri í hærra starfshlutfalli og væri Ragnari velkomið að halda áfram að starfa á spítalanum tæki hann við áttatíu til hundrað prósenta starfi.
Ragnar Freyr sagðist í kjölfarið ekkert boð hafa fengið um aukið starfshlutfall.
Nú segir Ragnar Freyr að honum hafi vissulega verið boðið aukið starfshlutfall á spítalanum og við það væru upphaflega uppgefin rök um að verið væri að leggja starf hans niður vegna aðhaldskröfu fallin um sjálf sig.
„Það boð get ég vitaskuld ekki þegið þar sem ég hef jafnframt aðrar skyldur - síðasta áratug hef ég rekið stofu þar sem ég ber ábyrgð á meðferð þúsunda einstaklinga og síðustu tvö og hálft ár hef ég verið formaður Læknafélags Reykjavíkur - sem er stéttarfélag. Þeim skyldum gengur maður ekki frá svo gjörla. Og kannski er leikurinn til þess gerður - að opna dyr sem ómögulegt er fyrir mig að stíga í gegnum. Ég hefði glaður haldið óbreyttri stöðu líkt og ég hef oft nefnt áður. Ég trúði vart eigin eyrum. Um lögmæti þessa gjörnings verður látið á reyna.“