Innlent

Bilun í Herjólfi

Eiður Þór Árnason skrifar
Herjólfur í Hafnarfjaðarhöfn.
Herjólfur í Hafnarfjaðarhöfn.

Bilun hefur komið upp í vélbúnaði farþegaferjunnar Herjólfs og siglir skipið nú á takmörkuðu afli. Vegna þessa er siglingartími lengri en venjulega eða að minnsta kosti þrjár og hálf klukkustund frá Vestmannaeyjum til Þorlákshafnar.

Unnið er að því að leysa vandann. Greint er frá þessu á Facebook-síðu Herjólfs en starfsmaður staðfestir að ferðir séu enn á áætlun þrátt fyrir bilunina. Ferðin frá Vestmanneyjum til Þorlákshafnar taki venjulega á bilinu tvær klukkustundir og 45 mínútur upp í þrjá tíma.

Herjólfur siglir til Þorlákshafnar þar til annað verður tilkynnt. Á vef Herjólfs er tekið fram að hætta sé á tilfærslu milli hafna á þessum árstíma og því sé ekki æskilegt að skilja eftir farartæki í Þorlákshöfn eða Landeyjahöfn.

Vestmannaeyjar Herjólfur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

