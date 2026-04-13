„Litlu hlutirnir gefa lífinu merkingu" Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 13. apríl 2026 14:27 Kári Sverrisson er að byrja með þættina Litlu hlutirnir. Aðsend „Það eru litlu hlutirnir sem gefa lífinu merkingu," segir ljósmyndarinn, leikstjórinn og fagurkerinn Kári Sverris sem er að fara af stað með nýja þáttaseríu sem heitir einmitt Litlu hlutirnir. Hér má sjá stiklu úr þáttunum sem verða sýndir á Vísi en tökumenn eru Juanjo Martínez og Arnar Dór Ólafs: Klippa: Litlu hlutirnir með Kára Sverris - stikla Í hraða nútímans gleymum við oft að staldra við. Athyglin leitar stöðugt áfram í það sem er næst, stærst eða mest áberandi, á meðan litlu hlutirnir, þeir sem í raun móta upplifun okkar af lífinu, verða auðveldlega ósýnilegir, segir Kári um seríuna en nýja þáttaserían hans snýr sjónum aftur að þessum augnablikum. Þættirnir eru innblásnir af hugmyndafræði Kára og lífstílsvörumerkisins Appreciate The Details, sem hann stofnaði árið 2018. Þar hefur hann lagt áherslu á meðvitað líf, ró og að kunna að meta það sem er einfalt, fallegt og raunverulegt, gildi sem endurspeglast skýrt í þáttunum. Kári hefur á undanförnum árum starfað á alþjóðavettvangi sem ljósmyndari og leikstjóri, unnið með stórum vörumerkjum og skapað myndefni sem hefur birst víða um heim. Í Litlu hlutunum nálgast hann þó efnið á annan hátt. Þetta snýst ekki um fullkomna uppsetningu eða stjórnað augnablik, heldur um að skapa rými þar sem eitthvað óvænt og einlægt getur átt sér stað, segir Kári. Í hverjum þætti hittir hann fólk með ólíkan bakgrunn og reynslu. Samtölin eru að hans sögn látlaus og heiðarleg og gefa rými fyrir það sem oft fer fram hjá manni. „Við erum oft að leita að einhverju stærra," segir Kári. „En það eru litlu hlutirnir sem gefa lífinu merkingu." Sjónrænn stíll þáttanna ber skýr merki bakgrunns Kára. Mjúkt ljós, næm samsetning og áhersla á náttúrulega áferð skapa rólegt og nærandi andrúmsloft. Það er ekki verið að flýta sér heldur er verið að leyfa augnablikunum að þróast og vera til staðar á sínum eigin forsendum. Í fréttatilkynningu segir jafnframt: „Litlu hlutirnir eru ekki aðeins sjónvarpsþættir, heldur framhald af þeirri nálgun sem Kári hefur byggt upp í sínu starfi og í Appreciate The Details. Þeir minna okkur á að hægja á, anda aðeins og taka eftir því sem hefur alltaf verið þarna, ef við gefum okkur tíma til að sjá." Þættirnir verða átta talsins.