Gera ekki aðra atlögu Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 13. apríl 2026 13:47 Íris Helga opnaði á sína hlið málanna í hlaðvarpi á vegum Brotkasts árið 2025. Skjáskot Lögreglustjórinn á Suðurnesjum ætlar ekki að kæra niðurstöðu Héraðsdóms Reykjaness sem hafnaði kröfu um fjögurra daga gæsluvarðhald yfir grunuðum eltihrelli á laugardaginn. Íris Helga Jónatansdóttir er sökuð um að hafa keypt dánartilkynningu um lifandi karlmann og fengið hana birta í Morgunblaðinu síðastliðinn föstudag. Margrét Kristín Pálsdóttir, lögreglustjóri á Suðurnesjum, staðfestir ákvörðun embættisins að kæra ekki úrskurðinn. Hún segir rannsókn á hinum grunaða í málinu á lokametrunum. Sjö menn hafa kært Írisi fyrir umsáturseinelti og þeirra á meðal Sölvi Guðmundsson sem var öllum að óvörum tilkynntur látinn í föstudagsblaði Morgunblaðsins. „Kæru ættingjar og vinir, þið sem hafið verið að senda skilaboð og athuga hvort ég sé í alvöru dáinn, þá er svo alls ekki og er ég sprelllifandi," sagði Sölvi í færslu á Facebook. Þau Íris voru að hans sögn í árslöngu sambandi sem lauk í byrjun mars 2024. Samkvæmt heimildum fréttastofu féll krafa lögreglu um gæsluvarðhald meðal annars á því að lögregla hafði ekki aflað sér sannana fyrir því að Íris hefði keypt dánartilkynninguna í Morgunblaðinu. Tilkynningarnar eru sendar inn rafrænt á vef Morgunblaðsins og greiða má með kreditkorti eða með því að fá sendan reikning sem birtist í heimabanka. „Með öllum birtingarbeiðnum þurfa að fylgja upplýsingar um kennitölu greiðanda, netfang og símanúmer," segir á vef Morgunblaðsins. Lögreglumál Tengdar fréttir Gæsluvarðhaldskröfu yfir Írisi hafnað Dómari hafnaði kröfu um gæsluvarðhald yfir Írisi Helgu Jónatansdóttur, meintum eltihrelli, í Héraðsdómi Reykjaness í morgun. Farið var fram á fjögurra daga varðhald. 11. apríl 2026 10:12 Kona handtekin vegna dánartilkynningar í Morgunblaðinu Lögreglan á Suðurnesjum hefur handtekið konu í þágu rannsóknar á umsáturseinelti í kjölfar birtingar á dánartilkynningu í Morgunblaðinu nú í morgun. Lögregla ætlar að fara fram á gæsluvarðhald yfir konunni í dag. 10. apríl 2026 12:33