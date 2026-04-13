Gera ekki aðra at­lögu

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Íris Helga opnaði á sína hlið málanna í hlaðvarpi á vegum Brotkasts árið 2025.
Íris Helga opnaði á sína hlið málanna í hlaðvarpi á vegum Brotkasts árið 2025.

Lögreglustjórinn á Suðurnesjum ætlar ekki að kæra niðurstöðu Héraðsdóms Reykjaness sem hafnaði kröfu um fjögurra daga gæsluvarðhald yfir grunuðum eltihrelli á laugardaginn. Íris Helga Jónatansdóttir er sökuð um að hafa keypt dánartilkynningu um lifandi karlmann og fengið hana birta í Morgunblaðinu síðastliðinn föstudag.

Margrét Kristín Pálsdóttir, lögreglustjóri á Suðurnesjum, staðfestir ákvörðun embættisins að kæra ekki úrskurðinn. Hún segir rannsókn á hinum grunaða í málinu á lokametrunum. Sjö menn hafa kært Írisi fyrir umsáturseinelti og þeirra á meðal Sölvi Guðmundsson sem var öllum að óvörum tilkynntur látinn í föstudagsblaði Morgunblaðsins.

„Kæru ættingjar og vinir, þið sem hafið verið að senda skilaboð og athuga hvort ég sé í alvöru dáinn, þá er svo alls ekki og er ég sprelllifandi,“ sagði Sölvi í færslu á Facebook. Þau Íris voru að hans sögn í árslöngu sambandi sem lauk í byrjun mars 2024.

Samkvæmt heimildum fréttastofu féll krafa lögreglu um gæsluvarðhald meðal annars á því að lögregla hafði ekki aflað sér sannana fyrir því að Íris hefði keypt dánartilkynninguna í Morgunblaðinu. Tilkynningarnar eru sendar inn rafrænt á vef Morgunblaðsins og greiða má með kreditkorti eða með því að fá sendan reikning sem birtist í heimabanka.

„Með öllum birtingarbeiðnum þurfa að fylgja upplýsingar um kennitölu greiðanda, netfang og símanúmer,“ segir á vef Morgunblaðsins.

