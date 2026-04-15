Forsetar Íslands og Slóveníu, Halla Tómasdóttir og Nataša Pirc Musar, halda opinn fund í Veröld, húsi Vigdísar í Reykjavík í dag, miðvikudaginn 15. apríl, undir yfirskriftinni „The Courage to Care: Leadership in a Changing World“.
Fundurinn er haldinn á afmælisdegi Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseta Íslands, og er liður í dagskrá Wellbeing Economy Forum sem fer fram í Hörpu dagana 16. til 17. apríl.
Viðburðurinn fer fram á afmælisdegi Vigdís Finnbogadóttir og er hægt að fylgjast með í streymi hér að neðan. Þannig geta þau sem ekki er á viðburðinum fylgst með samtalinu.
Í tilkynningu um viðburðinn segir að þar muni forsetarnir ræða hlutverk leiðtoga á tímum hraðra samfélagsbreytinga, þar sem áskoranir á borð við loftslagsbreytingar, aukinn ójöfnuð og breytt alþjóðlegt samhengi kalla á nýja nálgun í stefnumótun og forystu.
„Heimsókn forseta Slóveníu undirstrikar mikilvægi alþjóðlegs samtals og samvinnu um þróun efnahagskerfa þar sem velsæld fólks og náttúru er höfð að leiðarljósi. Táknrænt er að fundurinn fari fram í Veröld, húsi Vigdís Finnbogadóttir, sem var fyrsta konan í heiminum sem kjörin var forseti í lýðræðislegri kosningu árið 1980,“ segir að lokum í tilkynningunni.