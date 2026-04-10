Kona handtekin vegna dánartilkynningar í Morgunblaðinu Lovísa Arnardóttir skrifar 10. apríl 2026 12:33 Dánartilkynningin birtist í Morgunblaðinu í morgun. Lögreglan á Suðurnesjum hefur handtekið konu í þágu rannsóknar á umsáturseinelti í kjölfar birtingar á dánartilkynningu í Morgunblaðinu nú í morgun. Lögregla ætlar að fara fram á gæsluvarðhald yfir konunni í dag. Maðurinn sem sagður var látinn, Sölvi Guðmundarson, bar fregnirnar af sér í færslu á Facebook, í skilaboðum til ættingja og vina. Í tilkynningu frá lögreglunni segir að konan hafi áður verið grunuð um og sætt rannsókn vegna fjölda annarra tilvika umsáturseineltis undanfarin ár og er þeim málum ekki lokið. Lögregla hyggst fara með kröfu um gæsluvarðhald á hendur aðilanum síðar í dag. „Ekki er unnt að veita frekari upplýsingar um málið að svo stöddu," segir að lokum. Fjallað var um tilkynninguna í morgun en Sölvi sagði í færslu á Facebook-síðu sinni að tilkynningin hefði verið birt af „fárveikri konu" og móður hennar. „Þetta er ekkert grín að eiga við svona andskotans viðbjóði meðan lögvaldið klórar sér í rassgatinu!" sagði hann. Önnur konan sem Sölvi nafngreinir er Íris Helga Jónatansdóttir, sem sjö menn hafa kært fyrir umsáturseinelti. Sölvi tjáði sig um málið í viðtali við Vísi, þar sem hann sagðist fyrst hafa leitað til lögreglu vegna áreitis af hálfu Írisar árið 2024 og þá lagt fram 700 skjáskot af skilaboðum frá henni. Að sögn Sölva voru hann og konan í árslöngu sambandi sem lauk í byrjun mars 2024. „Og rúmlega tveimur vikum seinna byrjaði þetta; endalausar netárásir og skilaboð frá fölskum aðgöngum á Facebook. Hún sendi líka skilaboð á dóttur mína. Í eitt skipti reyndi hún að skera á dekkin á bílnum mínum. Um páskana fór ég austur á Breiðdalsvík og fékk senda mynd frá nágranna mínum þar sem það var búið að maka sultu á veggina í íbúðinni minni," sagði Sölvi í viðtalinu sem hægt er að lesa að neðan. Lögreglumál