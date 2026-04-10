Norlandair mátti ekki bjóða í Ísafjörð á þessari flugvél Kristján Már Unnarsson skrifar 10. apríl 2026 06:56 Twin Otter-vélar Norlandair taka 19 farþega. Egill Aðalsteinsson Skilyrði útboðs Vegagerðarinnar um að flugvél með jafnþrýstibúnaði þyrfti í Ísafjarðarflug útilokaði Norlandair frá því að geta boðið í flugleiðina. Framkvæmdastjóri Norlandair segir að flugtæknilega sé þetta ekki nauðsynleg krafa. Í kvöldfréttum Sýnar mátti sjá hvar verið var að gera Dash 8 Q200-vél Icelandair klára í flug til Ísafjarðar frá Reykjavíkurflugvelli. Félagið er það eina sem sendi inn tilboð í flugleiðina, tilboð sem Vegagerðin hefur núna hafnað sökum þess hversu hátt það var. Eftir að Flugfélagið Ernir varð gjaldþrota og Mýflug hætti flugrekstri er Norlandair eitt eftir á innanlandsleiðum ásamt Icelandair. En hvers vegna tók Norlandair ekki þátt í útboðinu? Því er svarað hér í sjónvarpsfrétt Sýnar: „Skilyrði útboðsins voru þannig að þær vélartegundir sem við erum að reka, annars vegar Twin Otter og hins vegar King Air, - Twin Otter er ekki með jafnþrýstibúnaði, - skilyrðin voru með þeim hætti að það þyrfti að vera jafnþrýstibúnaður. Þá dettur Twin Otterinn út. Við gátum notað hins vegar King Air. En níu sæta vélin er bara of lítil fyrir Ísafjörð,“ sagði Arnar Friðriksson, framkvæmdastjóri Norlandair. King Air-vélar Norlandair hafa jafnþrýstibúnað en taka aðeins níu farþega.Sigurjón ólason Flugvélar með jafnþrýstibúnaði geta kifrað í yfir 10.000 feta hæð og þar með upp fyrir veður. Arnar telur að ekki hafi verið þörf á að gera slíka kröfu í Ísafjarðarfluginu. „Það er ekki frá flugtæknilegu sjónarmiði nauðsynlegt að hafa flugvél með jafnþrýstibúnaði á þessari flugleið.“ -Hvers vegna ekki? „Þú þarft ekki að fara það hátt. Þú getur auðveldlega flogið þetta á Twin Otter,“ svarar Arnar. Icelandair notar 37 sæta Dash 8 Q200-vélar á Ísafjarðarleiðinni. Þær eru með jafnþrýstibúnað. Það þýðir að loftþrýstingur helst jafn um borð í farþegarýminu þótt loftið þynnist utan flugvélar eftir því sem hærra er flogið.Sigurjón Ólason Hann minnir á að Norlandair noti Twin Otter í áætlunarflugi til Grænlands, samkvæmt samningi við þarlend stjórnvöld, og noti vélina einnig í flugi fyrir danska herinn þar allt árið. „Þetta er fínasta vél í það sem við erum að gera og fín vél á Ísafjörð. Við erum að nota Twin Otter í áætlunarflugi á Íslandi; til Grímseyjar, til Þórshafnar og til Vopnafjarðar.“ Twin Otter er stærsta flugvél sem vestfirska Flugfélagið Ernir gerði út frá Ísafirði meðan höfuðstöðvar þess voru þar.Hörður Guðmundsson -Þannig að ef þetta yrði boðið út aftur og leyft að nota slíka vél, þá mynduð þið vera með í útboðinu? „Þá myndum við íhuga það mjög alvarlega og sennilega taka þátt, já,“ svarar framkvæmdastjóri Norlandair. Samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni standa viðræður enn yfir við Icelandair um Ísafjarðarflugið og óvíst á hvorn veginn fer. Vegagerðin vonast þó til þess að niðurstaða verði fengin fyrir lok næstu viku. „Við bíðum bara átekta. Þetta er í ákveðnu ferli hjá Vegagerðinni. Sjáum hvað setur," segir Arnar Friðriksson. Arnar Friðriksson er framkvæmdastjóri Norlandair. Samningaviðræður um framhaldið eru nú yfirstandandi milli Vegagerðarinnar og Icelandair. 