Gabríel Douane Boama, sem sætir ákæru fyrir fjölda brota sem hann játar að mestu, tjáði sig aðeins um tvo ákæruliði af tíu þegar skýrsla var tekin af honum við aðalmeðferð í dag. Í þeim er honum gefið að sök að hafa hótað konu með hnífi og rænt síma af manni á sama tíma. Hann kveðst ekki hafa verið með hníf á sér og hafa óvart tekið símann af manninum en ekki rænt honum.
Aðalmeðferð í máli ákæruvaldsins á hendur Gabríel hófst klukkan 09:15 í morgun og átti að standa yfir í allan dag. Gabríel breytti framburði sínum í upphafi meðferðar og játaði óvænt sök varðandi eina ákæru og hafði þegar játað nokkurn fjölda ákæruliða, líkt og Vísir fjallaði um í morgun.
Morguninn fór að miklu leyti í að afboða vitni og einkaréttarkröfuhafa, enda þarf ekki frekari sönnunarfærslu þegar brot hefur verið játað, og breyta dagskrá aðalmeðferðarinnar.
Stærsti dómsalur Héraðsdóms Reykjavíkur var nánast fullur en í honum sátu blaðamaður, tveir lögreglumenn og stór hópur nemenda í lögfræðiáfanga við Verslunarskóla Íslands. Nemendurnir fengu lítið fyrir sinn snúð og fóru aftur í skólann eftir að Gabríel hafði gefið skýrslu.
Við upphaf skýrslutöku yfir Gabríel var hann spurður út í tvo ákæruliði sem hann hafði ekki játað.
Í þeim er honum gefin að sök hótun, með því að hafa sest inn í bifreið, tekið upp hníf og hótað að leggja til konu. Háttsemin hafi verið til þess fallin að vekja hjá henni ótta um líf sitt, heilbrigði og velferð.
Loks er honum gefið að sök að hafa í sama bíl rænt mann með því að ógna honum með hnífnum og hafa af honum farsíma af gerðinni Apple Iphone 14 Pro Max. Í ákærunni segir að lögreglumenn hafi fundið farsímann í fórum Gabríels þegar þeir höfðu afskipti af honum í sundlauginni að Jaðarsbakka á Akranesi tveimur dögum síðar.
Spurður út í þetta kvaðst Gabríel ekki hafa hótað neinum með hnífi og engum síma rænt. Hann hefði verið drukkinn eftir að hafa verið úti á lífinu og verið æstur inni í bílnum. Brotaþolar gætu hafa talið að hann væri ógnandi en hann hafi í það minnsta ekki ætlað að hóta þeim. Hann gæti ekki svarað fyrir það hvernig þeir upplifðu atvikið.
Þá sagði hann að í bílnum hefðu verið fyrrverandi kærasta hans, vinkona hennar og þriðji maður sem hann þekkti ekki. Hann hefði beðið ókunnuga manninn um að fá að hringja hjá honum, fengið símann hans og þá hafi brotist út rifrildi og hann rokið út úr bílnum. Þannig hefði hann tekið síma mannins óvart.
Hin ákæran sem Gabríel játar ekki varðar meiri háttar líkamsárás í fangaklefa á Litla-Hrauni.
Honum er gefið að sök að hafa veist með ofbeldi að manninum, slegið hann með krepptum hnefa í andlitið, með þeim afleiðingum að hann hlaut tannbrot, augntóftargólfsbrot, mjúkpartaáverka á vinstra auga og skurð á augabrún.
Hann neitar sök og hafnar bótakröfu mannsins, sem nemur 1,5 milljónum króna.
Gabríel kaus að tjá sig ekki um þann ákærulið við skýrslutökuna og við svo búið var henni lokið.