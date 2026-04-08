Stefán Jakobsson tónlistarmaður hefur verið sýknaður af ákæru um líkamsárás. Dómurinn var kveðinn upp í Héraðsdómi Reykjaness síðdegis í dag.
Ómar R. Valdimarsson, verjandi Stefáns, á ekki von á því að málinu verði áfrýjað. Hann staðfestir að Stefán hafi verið sýknaður af öllum ákærum og að bótakröfu hafi verið vísað frá. Fyrst var greint frá á vef DV.
Ómar segir niðurstöðu dómsins hafa verið að atvikum hafi ekki verið háttað með þeim hætti sem er lýst í ákæru og að ekki sé hægt að útiloka að brotaþoli hafi hlotið áverka sína af annarri ástæðu.
Fjallað var um málið á Vísi í febrúar en þá lýsti Stefán í yfirlýsingu á Facebook yfir sakleysi sínu vegna ákærunnar. Stefán er einkum þekktur sem söngvari hljómsveitarinnar Dimmu en einnig fyrir eigin tónlistarferil og hefur meðal annars tekið þátt í Söngvakeppni sjónvarpsins.
„Í dag mætti ég í dómsal til þingsetningar á ákærumáli. Aldrei í lífinu bjóst ég við að mæta á slíkan stað. Málið varðar að fyrir rúmum tveimur árum var ég staddur í leigubíl ásamt eiginkonu minni og öðru pari. Ég þekkti konuna vel en manninn sama og ekkert,” skrifaði Stefán um málið í febrúar.
Maðurinn hafi síðan, án fyrirvara, ráðist á sig með orðum „og þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir allra viðstaddra róaðist hann ekki. Hann endaði svo á að ráðast á mig líkamlega. Maðurinn hefur sem sagt kært mig fyrir líkamsárás og að auki hefur hann áreitt mig og fólk í kringum mig með mjög grófum hætti í yfir tvö ár,“ sagði í yfirlýsingu Stefáns fyrir tveimur mánuðum.
Í umfjöllun DV um málið á þeim tíma kom fram að Stefán hefði verið sakaður um að gefa manni olnbogaskot í leigubíl í október árið 2023. Maðurinn hafi hlotið sár á vör og þrjú brot á andliti. Í frétt DV um málið í dag kemur fram að Stefán hafi verið sýknaður vegna þess að ekki þótti sannað að maðurinn hefði hlotið áverka sína í bílferðinni.