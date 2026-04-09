Lifir með sjúkdóminum en lætur ekkert stöðva sig Stefán Árni Pálsson skrifar 9. apríl 2026 13:01 Kirstófer er í einstaklega góðu formi en hann greinist með Parkinson fyrir tveimur árum. Útvarpsmaðurinn Kristófer Helgason greindist með Parkinsonsveiki fyrir tveimur árum og notar meðal annars hreyfingu til þess að halda henni niðri. Kristófer er þekktastur fyrir þættina Reykjavík síðdegis á Bylgjunni og er einn af vinsælustu líkamsræktarþjálfurum landsins. Hann stendur til að mynda fyrir vinsælum ketilbjöllunámskeiðum í World Class í Laugum og þar komast færri að en vilja. Kristófer hefur með líkamsrækt, lyfjum og hollu mataræði náð að halda streitu í lágmarki og með því að halda niðri einkennum veikindanna. Vala Matt hitti Kristófer í Laugum í Íslandi í dag á dögunum. „Það var fyrir réttum tveimur árum. Þá fer ég að taka eftir skjálfta í vinnunni á Bylgjunni þegar ég er að drekka kaffi og er að fara með bollann aftur að borðinu. Þá finn ég fyrir skjálfta. Og svo fóru fínhreyfingarnar aðeins að raskast. Að bursta tennur og hneppa tölu og slíkt. Við fórum að finna fyrir breytingu í því. Þá lét ég athuga þetta og fór í viðamiklar rannsóknir og þá er þetta staðfest," segir Kristófer. Einkennin koma aðallega fram í vinstri hendi. Hann segir að hreyfingin hjálpi honum mikið. „Einkennin minnka þegar ég er búinn að æfa og taka vel á því. En ég náttúrulega lifi jú líka með þessu en ég trúi því. Þetta snýst um dópamín og boðefnin í líkamanum. Að vera með Parkinson, þá er ákveðinn skortur á þessum boðefnum. En hreyfingin og átökin, þau hjálpa til við að nýta dópamínið betur." Lærifaðirinn Ein af þeim fjölmörgu sem eru hjá Kristófer í styrktaræfingunum er fjölmiðlakonan fyrrverandi og núverandi aðstoðarkona dómsmálaráðherra, Þórdís Valsdóttir. „Ég valdi þessa tíma eða ég má eiginlega segja að tímarnir völdu mig. Ég var að vinna mjög náið með Kristófer og hann er svona lærifaðir minn í útvarpinu en hann er líka lærifaðir minn í ketilbjöllunum. Og hann er náttúrulega ómennskur. Hann er í svo góðu formi og hugsar svo ofboðslega vel um sig að það smitaðist yfir á mig. Hann fékk mig til að prófa fyrir um sex árum og ég var algjörlega heilluð frá upphafi. Þetta eru bara þvílíkt góðar æfingar og ótrúlega fjölbreyttar. Hann er frábær þjálfari og svo er félagsskapurinn líka eiginlega það sem drífur mann áfram á hverjum degi." Þórdís segir að hreyfing og heilsusamlegur lífsstíll séu mikilvæg fyrir svo margra hluta sakir. „Auðvitað er maður mjög meðvitaður um fjölskyldusöguna sína. Ég hef misst pabba minn úr krabbameini og auðvitað veit maður bara að heilsusamlegur lífsstíll er mikilvægur. Ég mætti alveg vera duglegri að huga að næringunni samhliða þessu en hreyfingin, hún hefur svo gríðarlega mikil áhrif á líkamann og það er til dæmis þekkt í minni fjölskyldu, svona í kvenlegg, að vera ekki með mjög sterk bein, beinþynning og annað slíkt. Það er bara vísindalega sannað, þótt ég sé nú ekki vísindamaður, að kraftlyftingar, að lyfta þungu, eru gríðarlega góðar til þess að fyrirbyggja beinþynningu síðar meir." Hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni: