Innlent

Fyrsta pallborð fyrir kosningarnar í maí: Mos­fells­bær á sviðið

Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar
Oddvitar Mosfellsbæs mæta í Pallborðið í dag. Grafík/Hjalti

Oddvitar þeirra flokka sem bjóða fram í Mosfellsbæ fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar mæta í fyrsta kosningapallborð fréttastofu Sýnar, Vísis og Bylgjunnar á slaginu 14.00 í dag.

Mosfellsbær er sveitarfélag í örum vexti. Í pallborði dagsins verður rætt um húsnæðisuppbyggingu, skólamálin, þjónustu við aldraða og alla helstu málaflokka. Tilraun verður gerð til að draga fram sýn oddvitanna til málaflokkanna og þá sýn sem þeir hafa fyrir Mosfellsbæ.

Oddvitarnir eru sex. Í kosningapallborðið mæta þeir Hilmar Gunnarsson hjá Sjálfstæðisflokki, Gylfi Þór Þorsteinsson hjá Viðreisn, Ólafur Ingi Óskarsson hjá Samfylkingu, Árni Jónsson hjá Vinum Mosfellsbæjar, Sævar Birgisson hjá Framsókn og Sveinn Óskar Sigurðsson hjá Miðflokki.

Pallborðið verður í beinni útsendingu hér á Vísi á slaginu 14.00.

Pallborðið Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mosfellsbær

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

