Sveindís Jane Jónsdóttir var í dag útnefnd leikmaður mánaðarins í bandarísku NWSL-deildinni í fótbolta. Hún er sú fyrsta til að hljóta nýja nafnbót.
Sveindís Jane hefur farið vel af stað á vesturströnd Bandaríkjanna og skoraði þrjú mörk auk þess að leggja upp tvö til viðbótar í mars. Lið hennar Angel City frá Los Angeles vann alla þrjá leiki sína í mánuðinum.
Liðið fylgdi því aftur á móti eftir með fyrsta tapinu í fyrir Orlando Pride á laugardaginn var. Angel City er því með níu stig í fjórða sæti deildarinnar eftir fjóra leiki en liðin þrjú fyrir ofan hafa öll spilað fimm.
„Ég er mjög ánægð að hljóta þennan heiður og að fá þau fyrst allra. Vonandi eru fleiri á leiðinni!“ er haft eftir Sveindísi í tilkynningu um verðlaun hennar.
View this post on Instagram A post shared by Sports Illustrated FC (@sportsillustratedfc)
Sveindís er nú komin hingað til lands þar sem íslenska landsliðið hefur æfingar á morgun fyrir komandi leiki í undankeppni HM 2027.
Ísland mætir Úkraínu á Laugardalsvelli eftir slétta viku, þann 14. apríl, og England kemur í heimsókn í Laugardalinn þann 18. apríl.