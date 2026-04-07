Einungis munaði örfáum mínútum að eldri borgari á níræðisaldri yrði fyrir glerbroti úr rúðu þegar bárujárn fauk inn um glugga á svefnherbergi í Fannborg í Kópavogi.
Hjón á níræðisaldri á þriðju hæð í húsinu fengu þakplötuna inn um gluggann á svefnherberginu sínu síðdegis í gær í gulri veðurviðvörun. Hjónin segja mildi að enginn hafi slasast, stórfjölskyldan hafi verið í heimsókn í afmælisboði. Eiginmaðurinn hafi verið nýstaðinn upp úr rúminu og kominn fram þegar rúðan sprakk með látum. Hákon Gunnarsson íbúi að Fannborg 9 náði því á myndband þegar þakplöturnar fuku þar sem verktaki var í óðaönn við að rífa húsið, sem mun víkja fyrir nýjum miðbæ Kópavogs.
„Ég sit nú bara í sólstofunni minni hérna í Fannborg og er að vinna og heyri læti, mikil læti í gangi og mér bregður og fer út og fer út og sé bara að það er mikið sem gengur á, þannig ég gríp bara myndavélina.“
Verktakinn er Mannverk sem segist í yfirlýsingu harma atvikið og að farið verði yfir verkferla. Hákon segir málinu ekki lokið af hálfu íbúa.
„Mér finnst eðlilegt að einhver beri ábyrgð, þarna skortir mikla aðgæslu og hér voru engir öryggisverðir þannig þetta hlýtur að hafa einhverja eftirmála, ég get ekki ímyndað mér annað.“
Yfirlýsing Mannverks í heild sinni: Góðan daginn
Vegna frétta af foki og hættu sem skapaðist á framkvæmdasvæði Fannborgar í óveðrinu 6. apríl er rétt að koma eftirfarandi á framfæri.
Til stóð að verktaki myndi ljúka niðurrifi þaksins á miðvikudag fyrir páska. Niðurrifið gekk hægar en gert var ráð fyrir og var því hætt um kvöldmatarleytið af tillitssemi við íbúa. Af sömu ástæðum hélt niðurrif ekki áfram yfir páskahátíðina. Gul viðvörun var gefin út síðar um helgina og þegar veður versnaði verulega á mánudag varð ljóst að hætta hafði skapast og fór verktaki þá á vettvang til að koma í veg fyrir frekara tjón.
Aðstæður voru afar krefjandi og veður mun verra en ábyrgðaraðilar höfðu gert ráð fyrir. Ljóst er að hætta skapaðist fyrir íbúa auk þess tjóns sem varð á nálægu húsi. Forsvarsmenn framkvæmdanna harma atvikið og mun gera það sem í þess valdi stendur til að koma í veg fyrir að slíkar kringumstæður skapist aftur.
Niðurrif Fannborgar 2 , 4 og 6 hefur gengið vel fram að þessu atviki. Stefnt er að því niðurrifi þaksins verði lokið á morgun, 8. apríl og er gert er ráð fyrir að niðurrifi alls hússins verði lokið í þessari viku. Í ljósi ummæla og fréttaflutnings vegna atviksins er rétt að taka fram að ekkert niðurrif hefur átt sér stað án tilskilinna leyfa.
Íbúar eigi von á að Vinnueftirlitið ráðist í frumkvæðisrannsókn vegna málsins, það hefði náðst á myndband og ummerki augljós.
„Þetta snýst um öryggi íbúa hér, þetta snýst líka um almenna kurteisi og tillitssemi við nærsamfélagið, þetta snýst um það.“
Íbúar hafi lengi verið ósáttir við framkvæmdirnar og það sem þeir segja vera skort á samráði bæjaryfirvalda í Kópavogi.
„Þetta er búið að vera saga þessara framkvæmda, samráðsleysi, upplýsingaleysi og svo framvegis og þetta er bara ein birtingarmynd af því, kannski sú sýnilegasta.“