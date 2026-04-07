Mikilvægt er að leita skjóls innandyra eða í bíl þegar þrumuveður ríður yfir enda hættulegt að vera undir berum himni þegar eldingu lýstur niður. Þetta segir jarðeðlisfræðingur. Þrumuveðrið í gær hafi verið óhefðbundið að öllu leyti.
Fæstir á Suðvesturhorni landsins fóru varhluta af þeim drunum sem fylgdu þrumuveðrinu sem gekk yfir landið í gær. Eldingum laust niður með þeim afleiðingum að rafmagnslaust varð víða á Suðurlandi, Suðurnesjum og í Vestmannaeyjum.
Jarðeðlisfræðingur segir erfitt að setja til um hvort þrumu- og eldingaveður ríði oftar yfir nú en á árum áður en að meðaltali séu þrumudagar tveir á ári í Reykjavík. Eldingaveðrið í gær hafi ekki verið hefðbundið að neinu leyti.
„Það voru mjög margar eldingar í þessu veðri í gær. Um 63° fyrir norðan voru um 850 eldingar sem er mjög mikið og meira að segja þar fyrir sunnan í hafinu voru um þrjú þúsund eldingar,“ segir Þórður Arason, jarðeðlisfræðingur á Veðurstofu Íslands.
Hann segir eldingaveður fáséð hér á landi samanborið við heitari lönd og því sé almenningur líklega ekki meðvitaður um hvernig best sé að bregðast við eldingaveðri.
Hvernig á fólk að haga sér í svona veðri? Á fólk að halda sig heima? Stökkva úr sundlauginni eða úr bílnum?
„Það var líklega enginn í sundi í gær þegar veðrið var en maður á ekki að vera úti ef maður getur. Vera bara inni í húsi eða bíll. Það er aðal atriðið.“
En er hættulegt að vera utandyra?
„Já, það deyja mjög margir á jörðinni í eldingum. Það eru fá tilfelli á Íslandi en við vitum um tíu tilfelli á síðustu þúsund árum. En í útlöndum er mjög algengt að fólk deyi. Sérstaklega í fátækum löndum í hitabeltinu, þar bara hrynur fólk niður.“
Rafmagnið sló út á Keflavíkurflugvelli í gærkvöldi vegna eldingar sem laust niður á Búrfellslínu. Flugvöllurinn var keyrður á varaafli.
Veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands segir íbúa á suðvesturhorni landsins geta orðið varir við eldingar í dag. Töluverður fjöldi eldinga laust niður í gær og ein á höfuðborgarsvæðinu nú í morgun.