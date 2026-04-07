Drengurinn kominn af gjör­gæslu­deild

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Söluskála Olís var tímabundið lokað eftir að slysið varð. En á myndinni sést hvernig lögreglan innsiglaði staðinn.
Söluskála Olís var tímabundið lokað eftir að slysið varð. En á myndinni sést hvernig lögreglan innsiglaði staðinn.

Drengurinn sem varð fyrir bíl við söluskála í Varmahlíð hefur verið útskrifaður af gjörgæslu og liggur nú á almennri sjúkradeild. Móðir drengsins hefur verið útskrifuð af sjúkrahúsi.

Þann 29. mars var drengurinn, sem er á fjórða aldursári, á gangi með móður sinni á gangstétt fyrir utan söluskála Olís í Varmahlíð þegar bíll hafnaði á þeim. Þau voru bæði flutt með sjúkrahúsi til Reykjavíkur.

„Hann kominn af gjörgæsludeildinni,“ segir Höskuldur B. Erlingsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi vestra. 

Drengurinn er enn á sjúkrahúsi en kominn á almenna deild. Þá er búið að útskrifa móður drengsins af sjúkrahúsinu en er hún áfram undir eftirliti lækna.

Höskuldur segir rannsóknina miða ágætlega en að slíkt taki tími. Safna þurfi ákveðnum gögnum til að skýra betur hvað átti sér stað. Málið er einnig á borði rannsóknarnefnd samgönguslysa. 

