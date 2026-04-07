Ekki hlutverk grunnskóla að kenna börnum sjálfsvörn Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 7. apríl 2026 12:00 Helga Þórðardóttir segir hlustað á nemendur jafnvel þó tillögunni hafi verið vísað frá. Vísir/Vilhelm Það er ekki hlutverk grunnskóla að kenna nemendum sjálfsvörn að mati formanns skóla- og frístundaráðs Reykjavíkurborgar. Tillögu ungmenna um innleiðingu kennslu sjálfsvarnar á unglingastigi var vísað frá en formaðurinn segir statt og stöðugt unnið að því að efla forvarnir. Greint var frá því í Morgunblaðinu í dag að ungmennaráð Kjalarness hefði lagt fram tillögu í skóla-og frístundaráði Reykjavíkurborgar um að innleiða sjálfsvarnarkennslu í grnunskólum fyrir nemendur á unglingastigi í ljósi aukinnar ofbeldishegðunar ungs fólks, vopnaburðs og tilfellum þar sem slagsmál eru tekin upp og myndböndum dreift á samfélagsmiðlum. Tillögunni var vísað frá en Helga Þórðardóttir formaður ráðsins og oddviti Flokks fólksins í borgarstjórn segir kennslu í sjálfsvörn ekki hluta af aðalnámskrá grunnskóla. „Hins vegar er þetta fín tillaga og sjálfsagt að nemendur fái kennslu í grunnþáttum sjálfsvarnar, en við teljum það hinsvegar ekki okkar hlutverk að innleiða þetta í öllum skólum Reykjavíkur." Nemendur geti nýtt sér frístundastyrk í sjálfsvarnarkennslu Hún segist gera sér grein fyrir því að það beri á auknu ofbeldi í samfélaginu og ráðamenn hafi gert sitt til að bregðast við því. Stýrihópur hafi komið með tillögur að úrbótum á forvörnum gegn ofbeldi í desember. „Hluti af því til dæmis er að efla félagsmiðstöðvar þar sem félagsfærni nemenda er styrkt og við vorum til dæmis á þessum fundi að lengja opnunartíma félagsmiðstöðva og það er fjöldi annarra tillagna sem er í vinnslu." Þannig hafi auk þess verið gerðar breytingar á frístundastyrk sem Helga segir sem dæmi hægt að nýta sér í námskeið í sjálfsvörn. Hún segir ráðamenn svo sannarlega hlusta á nemendur, jafnvel þó þessari tilteknu tillögu hafi verið vísað frá. Það sé verkefni alls samfélagsins að kveða niður ofbeldi. Það er ekki á hverjum degi sem fréttir berast af því að ungmenni vilji fá kennslu í sjálfsvörn, finnst þér það áhyggjuefni? „Nei mér finnst það ekkert áhyggjuefni, ég hef skilning fyrir því og þess vegna vil ég benda þeim á leiðir, hvað er hægt að gera. Auðvitað er það áhyggjuefni að það sé ofbeldi en mér finnst frábært að ungmenni sé að benda okkur á eitthvað sem er hægt að gera."