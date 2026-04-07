Lífið

Offset skotinn við spila­víti í Flórída

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Rapparinn Offset var skotinn í gær en líðan hans helst stöðug. Paras Griffin/Getty Images

Rapparinn Offset varð fyrir byssuskoti við spilavíti í Flórída í gær. Virðist hann ekki vera í lífshættu og líðan hans er stöðug á spítala. 

Offset er fæddur árið 1991 og tilheyrði vinsæla rapptríóinu Migos lengi vel með æskuvinum sínum frá Atlanta. Árið 2022 var meðrappari hans TakeOff skotinn til bana í Houston, Texas.

Offset heitir réttu nafni Kiari Kendrell Cephus og á sex börn úr fjórum samböndum. Frægasta ástarsamband hans er við rappdrottninguna Cardi B en hann bað hana oft opinberlega afsökunar á framhjáhaldi sínu, þar á meðal á tónleikum hjá Cardi. 

Skotið var á Offset á bílastæði við Seminole Hard Rock hótelið og spilavítið samkvæmt lögreglu á svæðinu en kúlan hitti í fótlegg hans. 

„Seminole lögreglan var strax mætt á svæðið og aðstæður leystar upp á örskotstundu. Tveir einstaklingar eru í haldi lögreglu og rannsókn er í gangi,“ sagði lögreglan við vefmiðilinn TMZ. 

Hollywood Tónlist Bandaríkin


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.