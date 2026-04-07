Offset skotinn við spilavíti í Flórída Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 7. apríl 2026 09:38 Rapparinn Offset var skotinn í gær en líðan hans helst stöðug. Paras Griffin/Getty Images Rapparinn Offset varð fyrir byssuskoti við spilavíti í Flórída í gær. Virðist hann ekki vera í lífshættu og líðan hans er stöðug á spítala. Offset er fæddur árið 1991 og tilheyrði vinsæla rapptríóinu Migos lengi vel með æskuvinum sínum frá Atlanta. Árið 2022 var meðrappari hans TakeOff skotinn til bana í Houston, Texas. Offset heitir réttu nafni Kiari Kendrell Cephus og á sex börn úr fjórum samböndum. Frægasta ástarsamband hans er við rappdrottninguna Cardi B en hann bað hana oft opinberlega afsökunar á framhjáhaldi sínu, þar á meðal á tónleikum hjá Cardi. Skotið var á Offset á bílastæði við Seminole Hard Rock hótelið og spilavítið samkvæmt lögreglu á svæðinu en kúlan hitti í fótlegg hans. „Seminole lögreglan var strax mætt á svæðið og aðstæður leystar upp á örskotstundu. Tveir einstaklingar eru í haldi lögreglu og rannsókn er í gangi," sagði lögreglan við vefmiðilinn TMZ.