Auglýstu eftir framboðum og skelltu í lás yfir páska Kjartan Kjartansson skrifar 7. apríl 2026 11:31 Frestur félagsmanna í Verkalýðsfélagi Suðurlands til þess að skila inn framboðum til stjórnar byrjaði að tifa síðdegis á miðvikudag á sama tíma og skrifstofu félagsins var lokað fram yfir páska. Verkaðlýðsfélag Suðurlands Félagar í Verkalýðsfélagi Suðurlands hafa innan við fjóra daga til þess að bjóða sig fram til stjórnar eftir að sitjandi stjórn lét frest til þess byrja að tikka við lokun skrifstofu félagsins fyrir páska. Fyrrverandi starfsmaður sem sitjandi formaður rak hefur boðað mótframboð. Útlit er fyrir að minsta kosti eitt mótframboð komi fram í stjórnarkjöri hjá LVFS í fyrsta skipti frá því að Guðrún Elín Pálsdóttir, formaður og framkvæmdastjóri, varð formaður fyrir áratug. Hún hefur starfað á skrifstofu VLFS í tæpan aldarfjórðung. Bergþóra Eiðsdóttir, fyrrverandi bókari VLFS, gagnrýndi að stjórnarkjör hefði enn ekki verið auglýst þrátt fyrir að Guðrún Elín hefði lýst yfir framboði í viðtali við Vísi í síðustu viku. Hún hyggur á mótframboð gegn Guðrúnu Elínu sem sagði henni upp störfum fyrir rúmum mánuði. Daginn eftir að frétt Vísis um mótframboðið birtist í síðustu viku birtist tilkynning frá stjórn VLFS um tillögu uppstillingarnefndar félagsins að A-lista fyrir stjórnarkjör. Tilkynningin var birt á vefsíðu félagsins við lokun skrifstofunnar síðdegis á miðvikudag fyrir páska. Félagsmönnum var gefinn frestur til hádegis næsta föstudag til þess að skila inn öðrum listum. Þeir vilja gefa kost á sér til stjórnarsetu hafa þannig aðeins þrjá og hálfan virkan dag til þess að skila inn framboði. Kosið í fyrsta lagi aðra helgi Bergþóra segir ákvörðun stjórnarinnar hafa áhrif á framboð sitt þar sem hún fái ekki aðgang að félagaskrá fyrr en hún skilar inn framboði sínu. Í millitíðinni geti hún ekki kynnt sig fyrir félagsmönnum. Hún hafi nú skemmri tíma en ella til þess. Þá furðar hún sig á því að dagsetning kjördags liggi ekki fyrir. Hún geti hvorki sagt stuðningsmönnum sínum hvenær kosning fari fram né hvernig. Stjórn getur ýmist ákveðið að halda rafræna kosningu, Ekki er þó óvanalegt að kjördagur liggi ekki fyrir á þessum tímapunkti. Þegar Efling auglýsti tillögu uppstillingarnefndar sinnar í janúar var aðeins getið um frest til að skila inn mótframboðum. Lög VLFS gera ráð fyrir að mótframboðum sé skilað ekki síðar en sjö dögum fyrir kjördag. Miðað við það færi kjörið í fyrsta lagi fram laugardaginn 18. apríl. Framboðsfrestir almennt knappir Starfsmaður á skrifstofu VLFS sem svaraði í síma í morgun hafði ekki upplýsingar um hvenær yrði kosið til stjórnar. Guðrún Elín Pálsdóttir, formaður og framkvæmdastjóri, væri ekki laus til viðtals í dag. Hann sagði jafnframt að Karen Ósk Nielsen Björnsdóttir, lögfræðingur hjá Alþýðusambandi Íslands, hefði tekið að sér formennsku í kjörstjórn í stjórnarkjörinu. Karen Ósk segir við Vísi að kjörstjórn ákveði kjördag og fyrirkomulag kosningarinnar í samráði við stjórn félagsins. Hann sé ekki endanlega ákvarðaður fyrr en ljóst sé að mótframboð komi fram. Annars sé sjálfkjörið í stjórn. Karen Ósk Nielsen Björnsdóttir, lögfræðingur hjá ASÍ og formaður kjörstjórnar í stjórnarkjöri Verkalýðsfélags Suðurlands. Varðandi frestinn til að skila inn mótframboðum og tímasetningu tilkynningar sitjandi stjórnar fyrir páska segir Karen Ósk að frestir af þessu tagi séu knappir almennt. Kjörstjórnin hafi ekki komið að tilkynningunni en Karen Ósk segist hafa fengið þær upplýsingar að stjórnin hafi gefið tíu daga frest í stað sjö vegna þriggja frídaga um páskana. Hefði það ekki verið gert hefðu mótframbjóðendur haft einn og hálfan í frest. „Þetta eru knappir tímar, ég get alveg fallist á það,“ segir lögfræðingurinn. Allar líkur er á því að kosið verði rafrænt til stjórnar VLFS. Þó að samkvæmt lögunum geti rafræn kosning hafist innan við viku eftir að mótframboð er kynnt fullyrðir Karen Ósk að sú verði ekki raunin. Bergþóra segir Vísi að hún ætli að reyna að skila inn framboði sínu í dag eða á morgun. 