Rúta valt á Kjalarnesi Agnar Már Másson skrifar 6. apríl 2026 14:18 Slysið varð á Kjalarnesi. Mynd úr safni. Slökkviliðið sinnir nú útkalli á Kjalarnesi þar sem lítil rúta valt. Fáir eru slasaðir að sögn slökkviliðs. Varðstjóri slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu greinir frá þessu í samtali við Vísi en gat engar frekari upplýsingar veitt að svo stöddu. Fréttavakt Vísis: Austanbylur annan í páskum Opnað var aftur fyrir Kjalarnesveg í kringum klukkan 13 í dag eftir að henni var lokað vegna ófærðar þar sem austanstormur skekur nú landið. Gul viðvörun er í gildi á höfuðborgarsvæðinu og appelsínugul viðvörun í gildi í Faxaflóa. Vegir um Hellisheiði, Þrengsli, Holtavörðuheiði eru lokaðir. Hringvegur frá Markarfljóti að Öræfasveit er einnig lokaður. Fréttin verður uppfærð. Veistu meira? Þú getur sent okkur fréttaskot hér eða sent okkur línu á ritstjorn@visir.is. Fullum trúnaði er heitið.