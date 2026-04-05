Lilja mætt aftur á Al­þingi

Eiður Þór Árnason skrifar
Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknar og tímabundinn starfsmaður þingflokksins. Vísir/Vilhelm

Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins, hefur hafið störf sem starfsmaður þingflokksins. Lilja var kjörin formaður Framsóknar í febrúar en hún hefur ekki átt sæti á þingi eftir kosningarnar 2024.

Lilja hóf störf 25. mars og gegnir stöðunni tímabundið á meðan Einar Gunnar Einarsson, annar tveggja starfsmanna þingflokksins, er í veikindaleyfi.

Hún segir það heiður að fá að starfa með þingflokknum og vinna að uppbyggingu flokksins. Þá telur Lilja það vera kost að vera formaður utan þings í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Þetta segir Lilja í svari við fyrirspurn fréttastofu. Hún var þingmaður á árunum 2016 til 2024 og gegndi sömuleiðis ráðherraembættum.

Gagnrýnd fyrir að vera utan þings

Í kosningabaráttunni fyrir formannskjörið í febrúar var Lilju legið á hálsi fyrir að vera utan þings en sjaldgæft er að formenn stjórnmálaflokka eigi ekki sæti á Alþingi. Ræddi mótframbjóðandi hennar Ingibjörg Ólöf Isaksen til að mynda ítrekað um meint mikilvægi þess að hún væri sitjandi þingmaður og hefði leitt þingflokk Framsóknar í fjögur ár.

„Lilja talar gegn betri vitund,“ sagði Ingibjörg í Pallborðinu á Vísi skömmu fyrir flokksþingið um að Lilja teldi það aukaatriði máls að formaðurinn sæti á þingi.

Lilja svaraði því að það gæti verið kostur í stöðunni að formaðurinn væri frjáls í að sinna grasrótarstarfi og hefði til þess tíma. „Erum við ekki að ræða stjórnmál hér? Ég hugsa að ég nái fleiri eyrum hér en á þingi.“

Hafi nóg að gera

Lilja segir í svari til fréttastofu að nú sé verk að vinna og Framsókn þurfi að sækja fram á þessum óvenjulegu tímum í íslenskum stjórnmálum. Flokkurinn hyggist kynna efnahagstillögur sínar eftir páskafrí þingsins og hún sé sannfærð um að gengi flokksins verði gott í komandi sveitarstjórnarkosningum.

Fylgi Framsóknar fór í sögulegar lægðir í síðustu þingkosningum og í nýlegri könnun Gallup mældist Framsóknarflokkurinn ekki inni á þingi. Framsókn hefur einnig átt erfitt uppdráttar í borginni að undanförnu ef marka má skoðanakannanir og mældist flokkurinn með 5,2 prósenta fylgi í marskönnun Maskínu. Jafngildir það einum borgarfulltrúa en Framsókn er í dag með fjóra. 

