Fótbolti

Stefán Ingi og Al­fons allt í öllu í sigri í nágrannaslag

Aron Guðmundsson skrifar
Alfons og Stefán Ingi lögðu svo sannarlega sitt að mörkum í nágrannaslag dagsins. Vísir/Samsett

Stefán Ingi Sigurðarson skoraði eitt mark og Alfons Sampsted lagði upp tvö í 5-0 sigri Go Ahead Eagles á PEC Zwolle í nágrannaslag í hollensku úrvalsdeildinni í dag. 

Bæði Stefán Ingi og Alfons voru í byrjunarliði Go Ahead Eagles í dag í leik sem seinkaði töluvert sökum óláta stuðningsmanna PEC Zwolle sem neituðu að taka niður klæði er huldu andlit þeirra. Svo fór að þeim var vísað af velli og leikurinn fór af stað um einum og hálfum tíma eftir að hann átti upphaflega að vera flautaður á.

Leikmenn Go Ahead Eagles létu seinkunina lítið á sig fá og það voru þeir sem mættu tilbúnari til leiks. 

Stefán Ingi skoraði fyrsta mark leiksins strax á fjórðu mínútu og aðeins þremur mínútum síðar tvöfaldaði Sören Tengstedt forystu Go Ahead Eagles með marki eftir stoðsendingu frá Alfons Sampsted. 

Íslendingarnir að gera gott mót í upphafi leiks og Alfons var aftur á ferðinni er hann lagði upp þriðja mark liðsins fyrir Victor Kaj Edvardsen á 15. mínútu. 

Staðan orðin 3-0 eftir stundarfjórðung og leikurinn í raun búinn.  

Heimamenn héldu þó áfram að bæta við mörkum.  Aske Adelgaard skoraði fjórða mark Go Ahead Eagles á 56. mínútu áður en að Mathis Suray innsiglaði frábæran 5-0 sigur liðsins. 

Sigurinn stór og mikilvægur hjá Go Ahead Eagles sem lyftir sér með honum upp í 11.sæti hollensku úrvalsdeildarinnar og upp fyrir PEC Zwolle. 

Fimm umferðir eru eftir af hollensku deildinni og á Go Ahead Eagles enn raunhæfan möguleika á því að komast í umspil um sæti í Evrópukeppni sem liðin í fimmta til áttunda sæti deildarinnar fara í.

