„Skyn­sam­legt að spyrja þjóðina“

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Ragnar Þór ræddi Evrópumálin í Sprengisandi. Vísir/Vilhelm

Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra, segir skynsamlegt að sjá hvað byðist þjóðinni í viðræðum um Evrópusambandsaðild. Hann vildi ekki gefa skýrt svar um hvort hann greiddi atkvæði með því að halda viðræðum áfram í haust.

Ragnar Þór ræddi Evrópumálin á Sprengisandi á Bylgjunni í morgun. Hann segist lengi hafa verið hlynntur því að taka upp fastgengisstefnu og binda krónuna við evruna. Inntur eftir afstöðu sinni til aðildar sagðist hann sjá kosti og galla.

„Flokkurinn sem ég er í er með skýra stefnu, gallharður á móti og það truflar mig ekki. Við erum þó sammála, ríkisstjórnin og þingmenn meirihlutans,  að við eigum að spyrja þjóðina,“ segir Ragnar Þór.

Hann var hikandi þegar hann var spurður hvernig hann hygðist greiða atkvæði 29. ágúst.

„Ég mun auðvitað samþykkja þingsályktunartillöguna um að fara með þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég tel skynsamlegt að spyrja þjóðina og held að það sé líka skynsamlegt að sjá hvað er í boði. Það er mín persónulega skoðun,“ sagði hann.

Líturðu svo á að þú hafir frelsi, verði atkvæðagreiðslan samþykkt, til að tjá þína afstöðu?

„Ef þjóðin segir já erum við skuldbundin til að fylgja vilja þjóðarinnar. Það hefur verið grundvallarstefna flokks fólksins að efla lýðræðis, spyrja þjóðina oftar, hlusta á þjóðina. Ef þjóðin vill að vilð höldum þessum aðildarviðræðum áfram, þá verður það okkar markmið að reyna að fá sem mest út úr þeim viðræðum og bera það svo aftur undir þjóðina. Ekki að tala gegn einhverri ákveðinni niðurstöðu heldur reyna að gera eins vel og okkur er treyst fyrir og okkar ábyrgð liggur í að ná eins góðum samning og hægt er.“

Sprengisandur Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald ESB-viðræðna Flokkur fólksins

