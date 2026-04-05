Vél­sleða­menn féllu ofan í Fúlukvísl

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Þyrla Landhelgisgæslunnar flutti mennina kalda en óhulta til Reykjavíkur. Vísir/Vilhelm

Tveir vélsleðamenn féllu ofan í Fúlukvísl við rætur Langjökuls fyrir hádegi í dag. Fjöldi björgunarsveitarmanna var ræstur út og þyrla Landhelgisgæslunnar sömuleiðis og þeir voru fluttir með henni til Reykjavíkur til aðhlynningar.

Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar segir vélsleðamennina vera óslasaða en að þeir hafi eðlilega verið kaldir og hraktir eftir að hafa komist upp úr ánni.

Þyrlan lenti á slysstað um hádegisbilið og lendir á Reykjavíkurflugvelli von bráðar. Farið verður með vélsleðamennina á sjúkrahús til aðhlynningar.

