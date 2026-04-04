Kristian gerði sínu gamla félagi grikk Aron Guðmundsson skrifar 4. apríl 2026 21:13 Kristian fagnar marki sínu í dag Vísir/Getty Kristian Nökkvi Hlynsson var á sínum stað í byrjunarliði Twente sem sótti afar mikilvægan sigur á Johan Cruijff leikvanginn í greipar heimamanna í liði Ajax. Lokatölur 2-1 sigur Twente. Kristian, sem hefur verið með bestu leikmönnum Twente á tímabilinu, var á sínum stað á miðjunni hjá liðinu gegn sínu gamla félagi og spilaði nær allan leikinn í kvöld. Twente komst yfir í leiknum með marki frá Ramiz Zerrouke á 18.míunútu en Wout Weghorst jafnaði metin fyrir Ajax á 32.mínútu. Þegar rétt rúmar tíu mínútur eftir lifðu leiks kom Bart van Rooij, Twente aftur yfir með öðru marki liðsins sem reyndist sigurmark leiksins. 2-1. Afar mikilvægur sigur fyrir Twente í Evrópubaráttu hollensku deildarinnar. Með sigrinum lyftir liðið sér upp fyrir Ajax í fjórða sætið og er þar með 50 stig eftir 29 leiki, tveimur stigum meira en Ajax í fimmta sætinu.