Fótbolti

Kristian gerði sínu gamla fé­lagi grikk

Aron Guðmundsson skrifar
Kristian fagnar marki sínu í dag Vísir/Getty

Kristian Nökkvi Hlynsson var á sínum stað í byrjunarliði Twente sem sótti afar mikilvægan sigur á Johan Cruijff leikvanginn í greipar heimamanna í liði Ajax. Lokatölur 2-1 sigur Twente.

Kristian, sem hefur verið með bestu leikmönnum Twente á tímabilinu, var á sínum stað á miðjunni hjá liðinu gegn sínu gamla félagi og spilaði nær allan leikinn í kvöld. 

Twente komst yfir í leiknum með marki frá Ramiz Zerrouke á 18.míunútu en Wout Weghorst jafnaði metin fyrir Ajax á 32.mínútu. 

Þegar rétt rúmar tíu mínútur eftir lifðu leiks kom Bart van Rooij, Twente aftur yfir með öðru marki liðsins sem reyndist sigurmark leiksins. 2-1. 

Afar mikilvægur sigur fyrir Twente í Evrópubaráttu hollensku deildarinnar. Með sigrinum lyftir liðið sér upp fyrir Ajax í fjórða sætið og er þar með 50 stig eftir 29 leiki, tveimur stigum meira en Ajax í fimmta sætinu. 

