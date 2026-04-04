NASA deilir myndum af jörðinni: „Treystið okkur, þið lítið æðislega vel út" Freyja Þórisdóttir skrifar 4. apríl 2026 08:44 Á myndinni má meðal annars sjá glitta í Afríku og Suður-Ameríku. Þá má einnig greina norðurljós lík þeim sem dönsuðu yfir Íslandi í gærkvöldi. AP Geimferðastofnun Bandaríkjanna, betur þekkt sem NASA, hefur deilt myndum af jörðinni sem áhöfn Orion-geimfarsins, sem er nú á leið til tunglsins, tók úr geimfarinu á fimmtudaginn. BBC greinir frá því að geimfararnir hafi ferðast tæpa 230 þúsund kílómetra frá jörðu og séu þar með meira en hálfnaðir á leið sinni til mánans. Þau höfðu ferðast í tvo daga, fimm klukkustundir og tuttugu og fjórar mínútur þegar áhöfninni var tjáð að þau væru meira en hálfnuð með vegalengdina. Bandaríski geimfarinn Christina Koch sagði að áhöfnin hefði verið himinlifandi þegar henni var tilkynnt um áfangann. Yfirmaður leiðangursins, geimfarinn Reid Wiseman, tók þessar „stórkostlegu" myndir, að sögn Nasa. Þá hafði áhöfnin nýlokið við síðasta bruna hreyfilsins sem kom þeim á braut í átt að næsta nágranna okkar á himninum. Miðilinn Al Jazeera segir frá því í frétt sinni að geimfararnir hafi tjáð sig um þá tilfinningu sem fylgir sjónarspilinu í myndsímtali við ABC News á fimmtudagskvöld. „Ég vissi að það væri það sem við myndum sjá," sagði Koch, sem er fyrsta konan sem ferðast í kringum tunglið, í myndsímtalinu. „En ekkert býr mann undir þá stórkostlegu tilfinningu að sjá heimaplánetuna sína bæði svona upplýsta eins og um hábjartan dag, en einnig tunglsljósið á henni að nóttu til, með fallegum geisla frá sólsetrinu. Meðvituð um að við munum fá svipað útsýni yfir tunglið. Ég er virkilega spennt fyrir því. Og svo auðvitað að halda aftur heim," bætti hún við. Victor Glover, annar geimfaranna, sagði einnig í samtali við ABC News að við tækjum okkur vel út frá þeirra sjónarhóli. „Treystið okkur, þið lítið æðislega vel út. Þið eruð svo falleg," sagði Glover við ABC og lýsti útsýninu yfir jörðina úr geimnum. Geimurinn Artemis-áætlunin Bandaríkin