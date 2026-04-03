Erlent

Ó­happ um borð sem á sér engin for­dæmi

Freyja Þórisdóttir skrifar
Í áhöfninni eru f.v. kanadíski geimfarinn Jeremy Hansen og Bandaríkjamennirnir Reid Wiseman, Christina Koch og Victor Glover. Hér má sjá teymið á myndbandsráðstefnu sem var haldin í gær, fimmtudaginn annan apríl. AP

Artemis-II er liður í Artemis-áætlun Geimferðastofnunarinnar NASA en tunglskotið er sögulegt að mörgu leyti. Geimfarið Orion fór nýlega af braut sinni í kringum jörðina og í átt að tunglinu en óvænt óhapp, sem þykir þó tiltölulega minniháttar, skeði um borð í gær.

Þetta er í fyrsta skipti sem kona mun fljúga um mánann, fyrsta skipti í hálfa öld sem menn sjá fjarhlið mánans berum augum og sá leiðangur sem flytur menn lengra frá jörðu en nokkru sinni fyrr. En það sem meira er,  þetta er í fyrsta skipti sem eiginlegt klósett er um borð í mönnuðu geimfari.

Þessu greinir bandaríski fjölmiðillinn New York Times (NYT) frá en þar segir einnig að geimfararnir fjórir, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch og Jeremy Hansen, hafi verið á braut um jörðu þegar upp kom vandamál.

Áhöfnin kallaði niður til leiðangursteymisins á jörðu til að láta vita af einskonar bilana eða viðvörunaljósi sem blikkaði. New York Times hefur eftir Amit Kshatriya, aðstoðarforstjóra NASA, að þetta væri „stýringavandamál“ en hann tjáði sig um málið á blaðamannafundi.

Vandamálið ætti að hann sögn að geta verið leyst á nokkrum klukkustundum en það á samkvæmt frétt NYT að hafa tekist stuttu fyrir miðnætti í gær.

Árið 1969 steig Neil Armstrong á tunglið, fyrstu allra manna. Hann tók yfir hundrað myndir en sú fyrsta sýnir poka sem sumir telja hafa innihaldið mannlegan úrgang.Getty

Í Apollo-geimferðunum sem fluttu geimfara til tunglsins á sjöunda og áttunda áratugnum var hvorki salerni né sérstakt hreinlætissvæði um borð. Áhafnirnar notuðu sérbúna úrgangssöfnunarpoka á leið sinni til tunglsins. 

Þar skildu þeir svo pokana eftir, á yfirborði tunglsins, en það var gert til þess að minnka massa geimfarsins og hættu á mengun á leiðinni aftur til jarðar. 

Í lengri geimferðum, líkt og þegar dvalið er í Alþjóðlegu geimstöðinni, endurvinna geimfarar fljótandi úrgang og breyta honum aftur í drykkjarhæft vatn. En þar sem Artemis II ferðin er aðeins 10 daga löng mun áhöfnin losa þvag út úr geimfarinu á hverjum degi.

